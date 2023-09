Si Steam est avant tout pensé pour la manette Xbox, certains préfèrent la DualShock 4 (PS4) ou la DualSense (PS5). Valve souhaite améliorer la compatibilité avec ces deux accessoires.

Steam, la célèbre plateforme de jeux vidéo, permet de jouer facilement sur PC avec une manette — qu’importe le modèle. Toutefois, elle reste pleinement compatible avec les produits Xbox, les plus populaires et utilisés, avec une interface nativement dédiée. Valve compte néanmoins tendre la main vers celles et ceux qui préfèrent les accessoires PlayStation, que ce soit la DualShock 4 ou la DualSense (l’une des meilleures manettes de l’histoire).

Dans un article publié le 5 septembre 2023 à destination des développeurs, Valve a annoncé la mise à disposition d’une fonctionnalité qui permettra d’indiquer « si [leur] jeu est compatible avec les contrôleurs DualShock ou DualSense ». L’idée est d’ajouter un macaron sur la page du jeu, pour renseigner correctement les joueuses et les joueurs. Il devrait commencer à apparaître au mois d’octobre.

Manette PlayStation sur Steam. // Source : Steam

De plus en plus de joueurs Steam utilisent une manette PlayStation

En coulisses, les studios de développement vont pouvoir répondre à un questionnaire plus précis, lequel est pensé pour « décrire au mieux les appareils pris en charge par leurs jeux ». Valve rappele aux principaux intéressés : « une prise en charge correcte des contrôleurs Xbox par votre jeu ne signifie pas nécessairement une compatibilité avec les contrôleurs DualShock 4 et DualSense. Ces deux manettes PlayStation sont très différentes ». Il est complexe de les rendre compatibles, notamment au niveau de l’interface (les touches sont différentes). Pour les aider, l’entreprise met à disposition des API simples.

Côté joueuses et joueurs, le macaron « PlayStation » améliorera la visibilité sur la boutique Steam, le processus de curation et l’ergonomie au sein de la bibliothèque. Il y a donc un vrai enjeu pour Valve, qui souhaite rendre sa plateforme plus polyvalente et pratique à utiliser.

Cette volonté d’ouverture n’est pas le fruit du hasard. Valve ne cesse de surveiller les habitudes d’utilisation sur sa plateforme, notamment du côté du matériel. À ce sujet, il s’est rendu compte que 27 % des personnes préféraient une manette PlayStation — contre 11 % en 2018. On reste loin des 69 % des pads Xbox, mais l’évolution est notable. On rappelle par ailleurs que la DualSense, accessoire de la PlayStation 5, peut procurer des sensations supplémentaires grâce à ses fonctionnalités exclusives (retour haptique, gâchettes adaptatives). C’est, par exemple, le cas dans Deathloop ou Metro Exodus.

