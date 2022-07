Konami a annoncé une bonne nouvelle concernant la saga Metal Gear. Autrefois retirés de la vente pour des questions de licence, Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 vont bientôt faire leur retour.

En ce mercredi 13 juillet 2022, Konami fête les 35 ans de la saga Metal Gear, née sur MSX2 et imaginée par Hideo Kojima. Celles et ceux qui espéraient un événement anniversaire digne de ce nom peuvent se raviser. La firme nippone s’est contentée d’un simple tweet, dans lequel elle partage quand même une bonne nouvelle — et ça ne sera pas un jeu inédit.

« Nous nous préparons à relancer les ventes des titres temporairement suspendus », peut-on lire. Au cas où vous n’auriez pas suivi, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001) et Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004), deux excellents titres d’abord parus sur PlayStation 2, sont aujourd’hui introuvables dans les boutiques numériques. À en croire Konami, ils vont bientôt faire leur retour sur les canaux de vente, sachant qu’ils sont jouables sur les plateformes modernes grâce à la rétro-compatibilité et/ou au streaming.

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D. // Source : Nintendo

Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3, bientôt de retour à la vente

« Nous sommes actuellement en train de renouveler nos licences pour les vidéos d’archives historiques que nous utilisons dans les jeux et, par conséquent, nous avons pris la décision de retirer temporairement de la vente Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 et tous les produits qui incluent ces jeux », justifiait Konami en novembre 2021. Il a donc fallu plusieurs mois à la multinationale pour être réhabilitée à utiliser lesdites archives.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater sont liés à des périodes particulières de l’histoire — ce qui permet à Hideo Kojima d’appuyer un peu plus la fibre réaliste de sa saga culte. Par exemple, dans Metal Gear Solid 3: Snake Eater, qui se déroule pendant la guerre froide, en 1964, certaines cinématiques montrent de vraies images de John Fitzgerald Kennedy — qui fut président des États-Unis de 1961 à 1963, jusqu’à l’année de son assassinat.

John Fitzgerald Kennedy dans Metal Gear Solid 3 // Source : Capture YouTube

Le récit de Metal Gear Solid 3: Snake Eater fait directement écho à des faits liés à l’Histoire, lui permettant d’épaissir ses enjeux fictifs. Des personnalités sont également là, dans le sillage de Lyndon B. Johnson et Nikita Khrouchtchev, respectivement successeur de John Fitzgerald Kennedy et Président du Conseil des ministres de l’URSS.

Voici les jeux et compilations qui ont été retirés :

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition (PS3)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition (PS3)

Metal Gear Solid HD Collection (PS3)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition (PSVita)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition (PSVita)

Metal Gear Solid HD Collection (PSVita)

Metal Gear Solid HD Collection (PS NOW)

Metal Gear Solid HD Edition 2 & 3 (Xbox 360)

Metal Gear Solid Snake Eater 3D (3DS)

Metal Gear Solid 2 Substance (GOG.com)

Metal Gear Solid 2 HD (Nvidia Shield)

Metal Gear Solid 3 HD (Nvidia Shield)

Compte tenu de l’avenir incertain de plusieurs plateformes (3DS, PSVita, PS3), toutes les versions ne devraient pas revenir.