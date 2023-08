Rocktar Games ose affirmer que la nouvelle version de Red Dead Redemption, à paraître sur PS4 et Nintendo Switch, est une bonne affaire. La vidéo d’annonce récolte les dislikes depuis sa diffusion.

La pilule a du mal à passer. Il y a quelques jours, Rockstar Games a officialisé une nouvelle version de Red Dead Redemption. « Youpi ! », pensaient les fans du jeu de western culte, jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’il s’agit d’un simple portage à destination de la PS4 et de la Nintendo Switch. Pas une vraie remasterisation donc, encore moins un remake. Ce qui n’empêche pas Rockstar Games de facturer le jeu 50 €. C’est cher quand on sait que Red Dead Redemption date de 2010.

Ce prix élevé n’est pas du tout au goût des joueuses et des joueurs, qui estiment qu’il y a un cruel manque de nouveautés, notamment d’un point de vue graphique (pas de 60 fps sur PS4, par exemple). Malgré la levée de boucliers légitime, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive (maison mère de Rockstar), a tenu à défendre cette politique commerciale. Le 9 août, dans les colonnes de IGN, il a indiqué que le prix était en accord avec le marché et que l’intégration de l’extension Undead Nightmare permettait d’offrir un bon rapport qualité/prix.

Red Dead Redemption // Source : Rockstar Games

Le trailer de Red Dead Redemption essuie une pluie de dislikes sur YouTube

Les fans de Red Dead Redemption sont tellement mécontents qu’ils n’hésitent pas à prendre d’assaut la bande-annonce de présentation diffusée sur YouTube. Comme l’indique Gamerant dans un article publié le 9 août, le bad buzz est réel : plus de 110 000 dislikes, contre environ 36 000 likes. Ce qui signifie que plus de deux personnes sur trois déplorent cette ressortie opportuniste.

Beaucoup de choses sont reprochées à ce portage. Outre le manque d’optimisations visuelles susceptibles de faire la différence et de justifier un tel prix, il y a :

L’absence d’une version native pour la PS5 (et la Xbox Series X), avec des propriétaires qui doivent se contenter de la rétrocompatibilité ;

La suppression du mode multijoueur, mais Rockstar Games doit estimer que l’extension Undead Nightmare constitue un bon substitut ;

Le public PC toujours étrangement boudé ;

Le fait que la version PS3 de Red Dead Redemption a été retirée du PlayStation Plus il y a quelques mois, supprimant un moyen moins coûteux de (re)découvrir le jeu.

Pour ne rien arranger, la version PS4 et Nintendo Switch de Red Dead Redemption sera techniquement moins aboutie que la mouture Xbox 360 originale. Les propriétaires d’une Xbox One, d’une Xbox Series S ou d’une Xbox Series X peuvent déjà y jouer grâce à la rétrocompatibilité. Et ils bénéficient même de quelques améliorations visuelles grâce à une émulation incroyable (définition 4K et framerate à 60 fps selon la console). Le tout à un prix défiant toute concurrence : vous pouvez trouver la version Xbox 360 de Red Dead Redemption aux alentours des 10 € dans les rayons d’occasion. Sinon, elle est affichée à 30 € sur le marché Xbox (sans l’extension). Mais vous pouvez payer 50 € et avoir moins bien selon les règles du « bon rapport qualité/prix » de Rockstar Games.

On rappelle que le studio s’est déjà trouvé dans la tourmente avec Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, une compilation remplie de bugs à son lancement. Le fiasco a atteint des proportions telles que Rockstar Games a dû présenter ses excuses. Bref, vivement GTA 6.

