Présenté lors de la dernière conférence d’Ubisoft, Star Wars: Outlaws a fait forte impression. Cette adaptation signée Massive Entertainment nous permettra de visiter plusieurs planètes. Mais lesquelles ?

Depuis son officialisation il y a quelques semaines durant une conférence diffusée par Ubisoft, Star Wars: Outlaws fait beaucoup parler. Il faut avouer que cette adaptation signée Massive Entertainment est très prometteuse. Développée par un studio spécialiste des expériences qualitatives en monde ouvert (The Division), elle nous permettra d’incarner une hors-la-loi charismatique et de voyager à travers la galaxie.

Quelles planètes pourra-t-on voir ? Ubisoft a déjà évoqué quelques lieux qu’on pourra visiter. Certains seront iconiques, d’autres 100 % nouveaux. À noter que les environnements de Star Wars: Outlaws ne seront pas générés de manière procédurale, ce qui limitera le nombre de planètes mais offrira des objectifs bien plus engageants. Dans un article publié le 17 juillet, GameRant a indiqué que l’échelle de Star Wars: Outlaws était comparable à celle d’Assassin’s Creed Odyssey, composé de multiples îles. Concrètement, une planète de Star Wars: Outlaws équivaudrait à entre deux et trois régions d’Assassin’s Creed Odyssey. C’est immense.

Les planètes confirmées dans Star Wars: Outlaws

Tatooine

Il est difficile de faire un jeu vidéo Star Wars articulé autour des malfrats de l’univers sans faire un crochet par Tatooine, la planète désertique théâtre de plusieurs films. Dans une vidéo des coulisses diffusée le 23 juillet, Ubisoft rappelle que Star Wars: Outlaws se situera entre les épisodes 5 et 6, signifiant que le conflit entre l’Empire et la Rébellion est au plus haut.

Dès lors, on croisera nécessairement quelques têtes connues dans Star Wars: Outlaws, notamment Jabba le Huth (qui détient Han Solo dans sa prison carbonique). Visiblement, on passera quelque temps dans son palais pour obtenir des missions (jusqu’à le trahir ?).

On pourra aussi faire un petit détour par l’iconique cantine située à Mos Eisley. Bref, il y aura du fan service.

Toshara

Contrairement à Tatooine, Toshara est une planète, ou plutôt une Lune, 100 % inédite, conçue en collaboration avec Lucasfilm. Dans une interview accordée à IGN, Navid Khavari, en charge de la narration, a expliqué : « Elle est inspirée de la Savane de l’Afrique de l’Est ». Le speeder sera un véhicule très apprécié pour visiter les environs, constitués majoritairement de plaines. Petite précision : Toshara est un environnement considéré comme venteux. Toshara aura sa propre faune et flore, et accueillera une ville — Murugana — prenant place sur un gros rocher.

Kijimi

À l’instar de Tatooine, Kijimi est un hub pour la criminalité. Mais là où il fait chaud sur Tatooine, il fait plutôt froid dans les environnements montagneux et neigeux de Kijimi. On devrait pouvoir y visiter des ruines et des monastères.

Les planètes à confirmer dans Star Wars: Outlaws

Dans un article publié le 26 juin, ScreenRant cite d’autres planètes qu’on devrait pouvoir visiter dans le jeu.

Akiva

La première bande-annonce de gameplay de Star Wars: Outlaws a confirmé qu’on pourra se retrouver en orbite de la planète Akiva — ce qui suggère qu’on pourra s’y rendre. Durant la Guerre des Clones, elle a accueilli une large usine de production de droïdes. Durant les événements du jeu, elle est sous le contrôle de l’Empire.

Cantonica

Dans les vidéos de Star Wars: Outlaws, on peut aussi voir un plan sur Canto Bight, la ville casino dépeinte dans le film Les derniers Jedi. De quoi intégrer quelques mini-jeux d’argent ?

