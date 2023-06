Disney dévoile les contenus diffusés sur sa plateforme de SVOD en juillet. Il y a beaucoup de séries.

Que va-t-on regarder sur Disney+ en juillet, un mois où l’on préfère passer sa vie dehors ? La plateforme de SVOD a pensé à nous en ajoutant beaucoup de séries et des formats plus courts. Les fans des Simpson pourront se faire un petit épisode de la saison 34 une fois de temps en temps tandis que l’événement principal est le grand retour de Futurama. Là encore, les épisodes sont brefs.

Gal Gador dans Mort sur le Nil. // Source : Twentieth Century Fox

Disney+ est un service qui coûte 8,99 € par mois ou 89,90 € à l’année.

Les séries qui arrivent en juillet 2023 sur Disney+ France

7 juillet : HPI: Haut Potentiel Intellectuel, saison 3

Audrey Fleurot s’amuse en femme de ménage ultra-intelligente qui devient consultante pour la police.

12 juillet : Les Simpson, saison 34

34 saisons, ça commence vraiment à faire. Mais Les Simpson sont vraiment éternels et parviennent toujours à se renouveler.

https://www.youtube.com/watch?v=_jgYEYERYFQ

12 juillet : Ces liens qui nous unissent

Que se passe-t-il quand un escroc et un agent de la CIA, qui ignorent tout de l’activité de l’autre, passent une nuit ensemble ?

19 juillet : Grey’s Anatomy: Station 19, saison 6

Un spin-off de Grey’s Anatomy qui se passe dans une caserne de pompiers.

24 juillet : Futurama, saison 11

C’est le grand retour de Futurama, une série humoristique particulièrement appréciée. C’est l’événement du mois pour Disney+.

26 juillet : How I Met Your Father, saison 2 partie 2

C’est comme How I Met Your Mother, mais avec un père. Et presque sans Barney Stinson (il apparaît quand même).

Les films qui arrivent en juillet 2023 sur Disney+ France

7 juillet : Une zone à défendre

Il y a François Civil au casting. Et comme François Civil est cool, on a envie de regarder ce film articulé autour d’un officier de la DGSI déchiré entre son travail et un amour naissant.

14 juillet : Mort sur le Nil

Hercule Poirot est contraint de sortir de ses vacances pour enquêter sur la mort mystérieuse d’une mariée à bord d’une croisière. Avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey, Armie Hammer ou encore Rose Leslie.







Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.