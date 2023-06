Le film Spider-Man: Across the Spider-Verse, qui met beaucoup de monde d’accord depuis sa sortie en salle, intègre plusieurs références. Dont l’une à la NBA, et plus particulièrement à LeBron James.

Il ne fait aucun doute qu’un film comme Spider-Man: Across the Spider-Verse multiplie les références. La manière dont il traite le multivers le pousse naturellement vers le fan service (exemple : le gameplay caché de Marvel’s Spider-Man 2, futur hit de la PS5) et les clins d’œil à la pop culture. Et figurez-vous que le long métrage va jusqu’à rendre hommage au monde du sport, avec une séquence a priori anodine qui, en réalité, est loin de l’être.

« Je ne sais pas si c’est intentionnel, mais si c’est le cas, c’est une référence digne des plus grands », indique The Web Head dans un message publié le 15 juin sur Twitter. Ses propos sont accompagnés d’un clip dans lequel deux versions de Spider-Man — Punk et India — se font un check en échangeant des faux coups dignes d’un ring de boxe. Jusque-là, il n’y a rien de sensationnel. Sauf que les mouvements et l’enchaînement choisis sont exactement les mêmes qu’un check partagé par LeBron James et Dwyane Wade, deux stars de la NBA, pendant un match du Miami Heat.

Un hommage à LeBron James et Dwyane Wade, deux grands joueurs de la NBA

Est-ce que cette référence est avérée ? Ou est-ce que c’est simplement le fantasme de fans de la balle orange ? Bonne nouvelle : c’est la première option envisagée. Phil Lord, co-scénariste et co-producteur de Spider-Man: Across the Spider-Verse, a confirmé sur le réseau social à l’oiseau bleu que c’était bien un hommage. Il s’est simplement contenté de répondre « #culture », une manière de faire honneur à celles et ceux « qui avaient la réf’ ».

Cette référence très subtile au monde du sport, plus particulièrement à l’univers de la NBA, est bien évidemment applaudie par les aficionados. « Ces petites choses font toute la différence », souligne par exemple un internaute. « C’est vraiment élite », dira même une page de fans de la franchise NBA de Miami (suivie par plus de 130 000 personnes).

LeBron James, l’un des plus grands basketteurs de tous les temps, meilleur scoreur de l’histoire et quadruple champion NBA, est un habitué des checks avec ses coéquipiers. C’est même une sorte de rituel pour lui. Dwyane Wade, arrivé en même temps que lui dans la grande ligue (en 2003), est l’un de ses meilleurs amis — d’où cette salutation savamment orchestrée. Ensemble, ils ont disputé quatre finales de suite, pour deux titres remportés sous le maillot du Miami Heat (2012, 2013). LeBron James ne s’est pas exprimé sur cette référence. En revanche, il a récemment mis en avant « l’excellence de la culture noire » en partageant un article élogieux à propos de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

