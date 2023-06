Plusieurs semaines après un lancement raté, Naughty Dog propose un gros patch pour The Last of Us Part I. Il apporte notamment une compatibilité totale avec le Steam Deck.

Le jour et la nuit. Au mois de mars dernier, sitôt le dernier épisode de la première saison de la série diffusé, Naughty Dog lançait la version PC de The Last of Us Part I. Et celles et ceux qui rêvaient de prolonger le plaisir de l’adaptation HBO avec le jeu vidéo dont elle est tirée se sont vite ravisés. En cause : des performances désastreuses, sur de multiples configurations (même puissantes). Numerama avait osé lancer le jeu sur le Steam Deck et la console portable était en souffrance.

Depuis ce lancement chaotique, Naughty Dog est aux affaires pour rectifier le tir, avec la mise à disposition de nombreux patchs correctifs. Dans un communiqué publié le 13 juin, le studio officialise l’arrivée de la version 1.1 et la description risque de ravir les propriétaires du Steam Deck : The Last of Us Part I est désormais pleinement compatible avec la console de Valve.

The Last of Us Part I // Source : Sony

On a relancé The Last of Us sur Steam Deck : c’est le jour et la nuit

C’est déjà la onzième mise à jour reçue par le portage PC de The Last of Us Part I, mais c’est peut-être la plus importante. On a relancé le jeu sur Steam Deck et l’expérience n’a plus rien à voir. Il y a quelques semaines, l’aventure de Joel et Ellie était à la fois hideuse et injouable, en plus d’imposer des temps de chargement hyper long et de drainer la batterie.

Le macaron vert qu’arbore désormais The Last of Us Part I dans la bibliothèque signifie qu’il est 100 % compatible avec le Steam Deck. Plus concrètement : les performances sont au rendez-vous en termes de qualité graphique et de fluidité, les textes sont parfaitement lisibles sur le petit écran de la console et il n’y a aucun souci de gameplay à déplorer (les commandes répondent parfaitement bien). Numerama peut le confirmer : The Last of Us Part I offre un confort plus que satisfaisant sur le Steam Deck, avec un rendu visuel à la hauteur. On est particulièrement séduit par la fluidité du jeu, c’est bluffant dans un format aussi compact.

Dans la note de patch, Naughty Dog indique avoir supprimé les soucis d’utilisation de la mémoire, à l’origine des nombreux bugs essuyés par les joueuses et les joueurs. Les développeurs ont aussi modifié les paramètres par défaut de la densité des effets graphiques. Elle est désormais réglée sur « Très bas » plutôt que « Bas », sans doute pour soulager le Steam Deck. Ce changement n’empêche pas The Last of Us Part I d’être joli. Il faudra de toute façon faire preuve d’indulgence, dans la mesure où c’est l’un des rares moyens d’y jouer en mode nomade.

