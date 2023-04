La version PC du jeu culte connaissait quelques problèmes techniques. Les premières mises à jour ont été déployées par Naughty Dog, le studio à l’origine du jeu.

Pour beaucoup de fans désireux de se replonger dans l’histoire d’Elie et Joel, la fin de la série HBO The Last of Us a rimé avec l’achat du jeu vidéo The Last of Us Part I. Le dernier remake en date du jeu vient en effet de sortir sur PC, le 28 mars 2023, et présentait l’occasion rêvée de se plonger dans le jeu vidéo à l’origine de la série.

Malheureusement, les premiers retours de la part de joueurs PC faisaient état de lourds problèmes techniques. Un framerate inconsistant, des temps de chargement trop longs, des ralentissements, de nombreux bugs et un jeu qui plante régulièrement… l’expérience était loin d’être concluante. Heureusement, cela devrait bientôt changer : les premières mises à jour sont arrivées.

The Last of Us Part I // Source : Naughty Dog

Plusieurs mises à jour annoncées

C’est le studio Naughty Dog, qui a développé The Last of Us, qui a annoncé sur Twitter l’arrivée des patchs. Le premier a été déployé le 29 mars, et se concentre principalement sur « la stabilité et l’amélioration des performances », selon le studio.

Un deuxième « hotfix » a été déployé le lendemain, le 30 mars. Celui-ci s’occupe d’améliorer la mémoire, la performance « et plus » dans le jeu.

L’arrivée rapide de ces mises à jour est déjà une très bonne nouvelle et devrait permettre aux joueurs d’avoir une meilleure expérience du jeu. Mais ce n’est pas tout ce que Naughty Dog a prévu : le studio a également informé qu’il allait proposer de nouveaux patchs dans les prochains jours. « Un hotfix améliorant les tremblements des souris et de la caméra, certains bugs, et plus encore, est prévu pour mardi », le 4 avril. « Un patch plus important, avec des améliorations supplémentaires, sera déployé plus tard dans la semaine ».

Les équipes sont toujours « en train de travailler dur pour résoudre les problèmes rencontrés par certains d’entre vous et qui vous empêchent de profiter du jeu ». Naughty Dog indique également que les équipes font « leur possible pour assurer le niveau de qualité que vous attendez et méritez ».

