[Deal du jour] Amazon propose une gamme de liseuses numériques, de l’entrée de gamme au modèle plus premium. Le Kindle standard et le Kindle Paperwhite conviennent à un large public, et sont actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur les liseuses d’Amazon ?

Amazon propose deux modèles de Kindle en promotion :

Le Kindle entrée de gamme (modèle 2022),

Le Kindle Paperwhite, un peu plus premium, mais au bon rapport qualité-prix.

Chaque Kindle se décline en deux versions, avec ou sans publicités. Le modèle avec publicités affiche du contenu sponsorisé sur l’écran de verrouillage et pendant le mode veille.

Kindle (modèle 2022), le plus abordable

Le Kindle 2022 se décline en deux modèles : avec publicités ou sans publicités. Le premier est vendu au prix de 84,99 € au lieu de 99,99 €. Le modèle sans publicités, habituellement vendu au prix de 109,99 €, est proposé au prix de 94,99 €.

C’est quoi le Kindle 2022 ?

Sorti en 2022, ce Kindle compact est doté d’un écran tactile anti-reflets de 6 pouces, soit une diagonale de 15 cm. Il propose une définition de 300 ppp avec un bon contraste et une luminosité excellente. L’écran et les textes sont parfaitement nets, et même si la lumière peut être un peu agressive, le confort visuel est au rendez-vous. Notez que vous pouvez tout de même régler la luminosité dans les paramètres. L’option pour supprimer la lumière bleue n’est malheureusement pas disponible. Néanmoins, la présence d’un mode sombre permet une lecture le soir, lorsque la lumière ambiante est au plus faible. En cours de lecture, vous pourrez personnaliser la police et la taille du texte, et accéder aux fonctionnalités de base.

Connecté à votre ordinateur par USB-C et via le logiciel Calibre, vous pourrez facilement transférer vos ebooks dans le Kindle. Sa capacité de stockage de 16 Go vous permet de stocker des milliers de livres. Les formats ebooks (Epub, Epub3, PDF, etc.), et les formats de BD numérique CBR et CBZ sont présents. Bien que les menus soient ergonomiques et la plupart du temps réactifs, parcourir la boutique Kindle peut s’avérer pénible. La navigation dans le catalogue d’ebooks souffre en effet de ralentissements qui ne donnent pas toujours envie de chercher un livre. Pour les plus patients, l’abonnement Kindle au prix de 9,99 euros par mois vous permet la lecture de nombreux titres, et la présence de mangas est appréciable. Comptez six semaines d’autonomie dans le cas d’une utilisation régulière, et un bon mois pour une utilisation plus soutenue.

Les Kindle conviennent parfaitement à la lecture en extérieur // Source : amazon

Kindle Paperwhite, le bon rapport qualité-prix

Le modèle 16 Go avec publicités du Kindle Paperwhite est proposé au prix de 124,99 € au lieu de 159,99 €. Le modèle 16 Go sans publicités, vendu normalement 169,99 €, est proposé au prix de 134,99 €.

C’est quoi, le Kindle Paperwhite ?

Le Kindle Paperwhite est un modèle plus complet. Il est doté d’un écran plus grand, d’une taille de 6,8 pouces, avec éclairage intégré, pour un très bon confort de lecture. Il offre une résolution de 300 ppp ainsi qu’une excellente luminosité. Son écran propose un affichage sans reflets qui autorise la lecture dans la plupart des conditions d’éclairage, même en pleine lumière. Vous pourrez aussi changer la teinte de l’écran, et choisir entre une lumière blanche et chaude. Le Paperwhite est une liseuse fine et légère, mais sa diagonale de presque 18 cm peut être un problème pour les plus petites mains.

Des fonctionnalités liées au confort visuel sont présentes, ainsi que de nombreux réglages et personnalisations. Le Paperwhite offre une grosse autonomie de 10 semaines environ, dans le cas d’une lecture régulière. Le store est également plus fluide avec ce modèle et l’abonnement Kindle au prix de 9,99 euros par mois est bien sûr accessible. Les formats ebooks classiques (Epub, Epub3, PDF, etc.) et les formats CBR et CBZ, pour la bande dessinée, sont bien entendu compatibles. Ce modèle est certifié IPX8, et résiste à une immersion accidentelle dans l’eau. Enfin, notez que 60 % des plastiques utilisés pour la fabrication des Kindle sont recyclés.

Pour aller plus loin avec les liseuses

👉 Liseuse ou livre papier : quel est le plus écolo ?

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.