Lancée en mars 2022, l’expérience Galactic Starcruiser, un hôtel hyper immersif situé à Disney World (Orlando) et ayant pour thématique Star Wars, va fermer. La grille tarifaire, qui débute à 4 500 €, ne doit pas y être étrangère.

Depuis mars 2022, les fans de Star Wars peuvent vivre une expérience « ultime » à Disney World, le parc situé à Orlando. À une seule condition : qu’ils soient riches. Et, une seconde vient de s’ajouter à l’équation, puisque Polygon nous apprend, le 18 mai 2023, que cette « expérience » va fermer au mois de septembre. Bref, il va falloir que les personnes intéressées se dépêchent.

Baptisée Galactic Starcruiser, cette activité de Disney World s’organise autour d’un hôtel au sein duquel les invités participent à une sorte de jeu de rôle très immersif. Le hic ? Le séjour, comprenant deux jours et autant de nuits, débute au prix de 4 800 $ pour deux personnes (soit 4 500 €). Un vrai frein pour celles et ceux qui aimeraient se croire dans l’univers Star Wars comme jamais ils n’ont pu le faire auparavant.

Attraction Star Wars: Galactic Starcruiser à Disney World. // Source : Disney

Le super hôtel Star Wars de Disney va fermer ses portes

Interrogé par Polygon, Charles Stovall, en charge des relations presse pour les parcs Disney, a préféré mettre en avant le risque pris par son entreprise. Il indique : « Disney prend toujours des risques. Nous sommes toujours à la pointe des expériences divertissantes, nous repoussons toujours les limites de la créativité et de l’innovation, et c’était l’un des risques que nous avons pris. » A priori, le pari est manqué puisque les listes de réservations sont loin d’être remplies. Les prix pratiqués constituent vraiment un frein pour Galactic Starcruiser, malgré les moyens employés pour en faire quelque chose d’unique.

Charles Stovall tient d’ailleurs à justifier la grille tarifaire beaucoup trop élevée : « Le prix était vraiment en phase avec tous les coûts nécessaires au fonctionnement de l’expérience : les divertissements, le repas, les activités comme les cours de sabre laser et les accès au parc — tout pour proposer une expérience VIP aussi immersive et unique que possible. » Peut-être aurait-il fallu être moins ambitieux pour proposer un peu moins d’activités, moyennant un investissement financier plus raisonnable. Les férus de l’univers Star Wars sont des millions et ne réserver Galactic Starcruiser qu’à une poignée d’entre eux n’était pas l’idée du siècle.

Que va devenir la zone de Disney World dédiée à Galactic Starcruiser ? Les plans du parc n’ont pas été précisés. Cependant, on sait que les employés, chargés de jouer un rôle dans l’hôtel, seront mobilisés ailleurs. On sait aussi que Star Wars continuera d’être une marque très mise en avant dans le parc de Floride. « Nous venons d’annoncer que Star Tours aura plus de scènes et de personnages d’ici l’année prochaine », se réjouit Charles Stovall. Une manière d’atténuer l’échec.

