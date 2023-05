Star Wars Jedi: Survivor, l’un des meilleurs jeux vidéo adaptés de la saga culte, intègre une séquence qui risque de faire plaisir aux fans d’un personnage en particulier.

Star Wars Jedi: Survivor est une excellente adaptation de la saga imaginée par George Lucas. Cela ne fait aucun doute : cette suite de Star Wars Jedi: Fallen Order poursuit l’aventure de Cal Kestis en misant d’abord sur la narration. Par conséquent, il y a des séquences vraiment mémorables, que les fans ne sont pas près d’oublier.

Un affrontement de Star Wars Jedi: Survivor en particulier risque de retenir l’attention : il oppose l’un des héros du jeu vidéo au méchant le plus célèbre de cet univers.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers majeurs sur le jeu vidéo Star Wars Jedi: Survivor.

Il y a un combat vraiment épique dans Star Wars Jedi: Survivor

Les événements de Star Wars Jedi: Survivor se situent entre les films 3 et 4. Dans cette période sombre, l’Empire est tout-puissant et l’Ordre Jedi n’existe plus. Ses représentants ont été décimés sous ordre de l’Empereur. Par conséquent, un personnage emblématique comme Dark Vador existe dans Star Wars Jedi: Survivor. On le croise d’ailleurs à la fin de Star Wars Jedi: Fallen Order, qui se déroule cinq ans avant.

Néanmoins, cette première rencontre entre le héros Cal Kestis et le Seigneur Sith est vite expédiée : incapable de rivaliser, le padawan doit fuir absolument. Cela se traduit par une séquence de course-poursuite haletante. Elle témoigne de la puissance de Dark Vador, capable de tout détruire sur son passage rien qu’en levant le petit doigt. Star Wars Jedi: Survivor va beaucoup plus loin dans la représentation du méchant. Cette fois, il va falloir le combattre. Mais avec un twist : ce n’est pas avec Cal qu’on doit tenter de le terrasser.

Dans l’un des nombreux chapitres du jeu, on endosse le rôle de Cere, une ancienne Jedi qui prête main-forte à Cal Kestis dans le but de sonner la rébellion face à l’Empire (dans Fallen Order, elle en est le mentor). Dans Star Wars Jedi: Survivor, elle s’occupe du Passage, un réseau clandestin qui aide les personnes persécutées à se cacher. Planqué sur la planète Jedha, il finira par être percé à jour par l’Empire, d’où la petite visite de Dark Vador.

Les frissons… // Source : Capture PS5

Cere a une histoire personnelle avec Dark Vador, puisque sa padawan est devenue l’une des sbires du Sith avant de succomber à sa colère. Il y a donc un esprit de vengeance très motivant qui l’anime au moment de croiser le fer avec celui qui fut jadis Anakin Skywalker. Pour les joueuses et les joueurs, c’est un fantasme qui prend place à l’écran : celui d’en découdre avec Dark Vador en personne. Le combat, très bien mis en scène, se révèle particulièrement corsé, voire punitif (certaines attaques de Vador font vraiment très mal). On y voit une forme d’hommage : oui, le vilain est très fort.

Attention, le combat est un peu dur // Source : Capture PS5

À la fin, on ne gagne pas, même si Dark Vador échappe de peu à la mort. Cere, dans son ultime sacrifice, manque sa cible et on nous fait croire, l’espace d’un instant, qu’elle est parvenue à enfoncer son sabre dans le corps de Vador. Si cela avait été le cas, on ne l’aurait plus jamais revu dans aucun film. À l’arrivée, Star Wars Jedi: Survivor montre un moment où Dark Vador a failli mourir — la mythologie du personnage s’en retrouve encore élargie.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !