Alors que Peter Pan & Wendy opère enfin sa magie sur Disney+, il y a moyen de prolonger le voyage en plongeant dans deux autres adaptations en prises de vues réelles, disponibles en streaming : Peter et Elliott le Dragon et Le Retour de Mary Poppins.

Le Roi Lion, Mulan, Le Livre de la Jungle ou encore bientôt La Petite Sirène : les adaptations live de nos classiques Disney préférés n’en finissent plus de pleuvoir depuis plusieurs années, avec plus ou moins de réussite selon les cas. Alors que Peter Pan & Wendy se dévoile enfin sur Disney+, vous pouvez également donner une chance à 2 autres films en prises de vues réelles, à voir en SVOD, ce samedi 29 avril 2023.

Vous pouvez parfaire vos techniques de vol avec Peter Pan & Wendy, faire des câlins à une créature touffue dans Peter et Elliott le Dragon ou pousser la chansonnette grâce au Retour de Mary Poppins.

Peter Pan & Wendy sur Disney+, une aventure enfantine aux doigts de fée

Difficile de détrôner Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, le film avec Robin Williams et Dustin Hoffman, qui a marqué l’imaginaire de milliers d’enfants dans les années 1990. C’est pourtant le pari risqué de Peter Pan & Wendy, nouvelle variation autour du roman de J. M. Barrie et du dessin animé Disney de 1953. On préfère baisser tout de suite vos attentes : cette adaptation ne dépasse aucun de ses aînés. Mais Peter Pan & Wendy n’est, pour autant, pas dénué de charme. En reprenant l’histoire de Wendy Darling, qui voyage au Pays Imaginaire, mais en la modernisant, le film parvient à imposer sa propre vision du mythe.

Les chansons sont quasiment inexistantes, l’univers est plus réaliste et plus mature, les personnages féminins se retrouvent désormais au premier plan et le récit se permet même d’inventer une origin story au Capitaine Crochet au passage. On n’en attendait pas tant, mais l’ensemble trouve un équilibre assez magique, où l’inclusivité est reine. La Fée Clochette est ainsi incarnée par l’actrice afro-américaine et iranienne Yara Shahidi (Black-ish) tandis que Disney engage pour la première fois un acteur atteint de trisomie 21 : l’excellent Noah Matthews Matofsky, âgé de 15 ans. Sans révolutionner la poussière de fée, Peter Pan & Wendy est un remake plutôt plaisant, pour une soirée détente en famille.

Hook ou la revanche du Capitaine Crochet ; Peter Pan ; Pirates des Caraïbes ; Peter et Elliott le Dragon À voir si vous cherchez : aventure ; action ; fantastique ; pays imaginaire ; quête initiatique ; magie ; à voir en famille ; héroïnes combatives ; combats à l’épée ; navires ; ne jamais grandir ; Jude Law avec moustache et cheveux gras

Peter et Elliott le Dragon sur Disney+, une histoire d’amitié improbable et adorable

Si l’on vous parle du film de 1977, mêlant animation et prises de vues réelles, il est très probable que vous n’ayez jamais entendu parler de Peter et Elliott le Dragon. Ce dessin animé mal aimé n’a pas connu la longévité espérée. Mais heureusement, en 2016, David Lowery (A Ghost Story) décidait de le remettre au goût du jour, tout en puisant largement dans les films cultes des années 1980 façon E.T. L’Extraterrestre. Cette nouvelle adaptation reprend donc l’histoire de Peter, un jeune orphelin qui affirme avoir vécu toute son enfance en forêt, auprès du dragon Elliott. Grace, une garde forestière du coin, cherche alors à percer le secret de cet incroyable récit…

Sans être mémorable, ce remake en images de synthèse bénéficie des somptueux paysages de la Nouvelle-Zélande et d’un dragon adorable, façon nounours, aux allures de Sulli dans Monstres & Cie. Truffé de messages un brin gna-gnan sur l’amitié, l’amour, la famille ou l’écologie, Peter et Elliott le Dragon se déguste comme un bonbon trop acidulé, mais dont on apprécie tout de même le goût régressif. Maîtrisé, sobre, parfois touchant, le film s’adresse plutôt à un public enfantin, mais pourrait aussi divertir leurs parents. Et puis, il y a Robert Redford (L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux) et Bryce Dallas Howard (Black Mirror), donc tout va bien.

Peter et Elliott le Dragon (1977) ; Le Bon Gros Géant ; Dragons ; L’Histoire sans fin ; Peter Pan & Wendy À voir si vous cherchez : aventure ; fantastique ; créatures imaginaires ; histoire d’amitié ; pour enfants mais pas que ; pour aller mieux ; mignon ; conte devenu réalité ; immense forêt ; pas de violence ; un gros dragon à qui faire des câlins

Le Retour de Mary Poppins sur Disney+, une comédie musicale pour retomber en enfance

Les fans de Mary Poppins (dont je fais partie) craignaient le pire à l’annonce de son retour sur nos écrans, en 2018. Et pourtant, il faut avouer qu’Emily Blunt (Sans un Bruit) prend la suite de Julie Andrews avec panache. Dans cette comédie musicale, la célèbre nounou aux pouvoirs magiques revient dans les années 1930, pour rappeler aux enfants Banks, désormais adultes, que leur insouciance n’est jamais loin et qu’il suffit d’un brin de magie pour la retrouver.

Mené sans temps mort par Rob Marshall (Chicago), Le Retour de Mary Poppins n’en finit plus d’enchaîner les numéros musicaux, les chorégraphies à couper le souffle et les effets spéciaux colorés. Le film est ainsi une petite bulle de bonne humeur, aussi envoûtante pour les enfants que pour les adultes. Il faut évidemment aimer Broadway et son goût pour la surenchère étincelante pour apprécier Le Retour de Mary Poppins, mais si ce type de spectacles est votre tasse de thé, alors vous allez forcément avoir des étoiles dans les yeux.

Bon, on n’a toujours pas compris pourquoi le film mettait en scène des cascades en BMX. Mais en dehors de quelques faux pas, cette suite puise avec intelligence dans l’héritage de Mary Poppins, tout en mettant en scène un casting de rêve ; de Lin-Manuel Miranda (Hamilton) à Meryl Streep en passant par Ben Wishaw (Q dans les derniers James Bond). Est-ce que ce ne serait pas « Supercalifragilisticexpialidocious » tout ça ?

Mary Poppins ; Nanny McPhee ; Schmigadoon! ; The Greatest Showman À voir si vous cherchez : comédie musicale ; coloré ; chansons à gogo ; humour ; liens familiaux ; nounou d’enfer ; magie ; retrouvailles ; feel-good ; retomber en enfance ; réviser votre prononciation de Supercalifragilisticexpialidocious ; Lin-Manuel Miranda et Ben Wishaw dans le même film

comédie musicale ; coloré ; chansons à gogo ; humour ; liens familiaux ; nounou d’enfer ; magie ; retrouvailles ; feel-good ; retomber en enfance ; réviser votre prononciation de Supercalifragilisticexpialidocious ; Lin-Manuel Miranda et Ben Wishaw dans le même film Passez votre chemin si : les numéros de danse et de chant en plein milieu de la rue vous donnent envie de fuir

