Interrogé par Bloomberg sur son incomptabilité avec le Apple HomePod et la technologie AirPlay 2, Spotify n’a pas vraiment d’arguments. Sa motivation première semble d’éviter tout rapprochement avec son rival en attendant de gagner son procès.

Dans la guerre qui oppose Spotify à Apple, aucun des deux acteurs ne semble vouloir apaiser la situation. Le géant suédois, qui rêve de faire condamner Apple pour pratiques anticoncurrentielles, reproche à l’entreprise californienne de favoriser Apple Music sur ses propres appareils, tout en mettant des bâtons dans les roues de ses concurrents de manière déloyale. La Commission européenne penche du côté de Spotify, même si son jugement final n’est pas encore connu.

Au vu du rapport de force, il est facile de suspecter Apple d’être le méchant et Spotify d’être le petit Européen écrasé par une multinationale américaine. Mais comme le rappelle le journaliste Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter hebdomadaire, Spotify entretient volontairement cette image en s’excluant de certains produits d’Apple.

Que reproche Spotify à Apple ?

Que demande Spotify à la justice ? Pour le savoir, le mieux est de se rendre sur le site du Suédois. Très remonté contre Apple, Spotify propose une timeline très instructive dédiée à ses 15 dernières années de disputes avec le Californien, à qui il reproche beaucoup de choses.

Commission de 15-30 %, impossibilité de proposer des abonnements sans passer par l’App Store, impossibilité de devenir le lecteur musical par défaut de l’iPhone, mises à jour refusées arbitrairement, publicités déloyales pour Apple Music… La liste des reproches est longue, d’autant plus que certaines ont depuis été entendues par Apple (Spotify sur l’Apple Watch, Spotify dans Siri…).

Pour se défendre, Apple a un argument choc : sans lui, Spotify ne serait pas devenu le premier service de streaming musical de la planète, devant Apple Music. C’est vrai, mais cela n’enlève rien à certaines pratiques.

La mauvaise foi de Spotify

Dans sa timeline, Spotify se plaint de l’incompatibilité de son service avec le HomePod d’Apple, lancé en 2017. Ce que ne dit pas Spotify, c’est qu’Apple a ouvert son enceinte aux services concurrents en 2020, mais que l’entreprise suédoise a délibérément fait le choix de ne pas la supporter.

Interrogée par Bloomberg sur cette incohérence, l’entreprise explique que seules 18 personnes se plaignent de cette absence sur son forum, ce qui en fait un sujet non prioritaire. Une réponse difficile à avaler, dans le sens où Spotify lui-même se plaint du non-support du HomePod sur son site et que tous les spécialistes qui ont testé le HomePod listent l’absence de Spotify comme un défaut majeur à chaque fois qu’un nouveau produit sort. L’hypothèse la plus probable est que Spotify refuse volontairement de supporter le HomePod pour faire du mal aux ventes de l’enceinte d’Apple, logiquement moins intéressante pour les millions d’abonnés au service.

Autre absence de taille : AirPlay 2. Cette technologie de diffusion sans-fil, utilisée par Apple et la quasi-totalité des constructeurs d’enceintes (les dernières Sonos Era par exemple), est absente de Spotify. L’application est une des seules du marché à ne pas supporter le multi-room avec le protocole d’Apple, ce que l’on peut voir une nouvelle fois comme un moyen d’embêter le géant californien. Spotify dit ici qu’il travaille à l’adoption d’AirPlay 2, mais son non-support cinq ans après son lancement a quelque chose d’aberrant.

Bien sûr, tout cela est de bonne guerre. Spotify n’a aucunement intérêt à tendre la main à Apple si ce dernier l’utilise contre lui pour prouver aux juges qu’il n’est pas anticoncurrentiel. Toujours est-il que, pour l’instant, les propriétaires d’appareils Apple abonnés à Spotify sont les plus impactés par cette guerre.

