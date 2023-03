[Deal du jour] Amazon propose une large gamme de liseuses numériques, du modèle entrée de gamme avec le Kindle 2022, au modèle plus premium avec le Kindle Oasis. Les différents modèles de Kindle conviennent à un large public et s’adaptent à vos besoins et habitudes de lecture. Ses liseuses sont actuellement toutes en promotion dans le cadre d’une vente flash.

C’est quoi, la promotion sur les liseuses Kindle d’Amazon ?

Pour fêter l’arrivée du printemps, Amazon propose différents modèles de Kindle en promotion :

Le Kindle (modèle 2022) : le plus abordable

Le Kindle Paperwhite et son écran 6,8″ : le bon rapport qualité-prix

Le Kindle Oasis : Le plus haut de gamme

Kindle (modèle 2022)

Le nouveau Kindle (modèle 2022) se décline en deux versions. La version avec publicités est vendue 79,99 € au lieu de 99,99 €. La version sans publicités, habituellement vendue au prix de 109,99 €, est quant à elle proposée au prix de 89,99 €.

C’est quoi le Kindle 2022 ?

Cette édition du Kindle est légère et compacte. Elle est dotée d’un écran tactile anti-reflets de 6 pouces (15 cm) qui offre une définition de 300 pp. Le contraste et la luminosité sont excellents et les textes sont parfaitement nets. Poussée à fond, la lumière peut être un peu agressive. Heureusement, vous pouvez la régler dans les paramètres. Modèle entrée de gamme oblige, l’option pour supprimer la lumière bleue n’est pas disponible. Néanmoins, le confort de lecture est agréable et la présence d’un mode sombre permet une lecture le soir. Plusieurs réglages sont présents pour personnaliser votre utilisation. Police et taille du texte sont réglables, et les fonctionnalités de base sont accessibles en cours de lecture. Le menu de la liseuse est ergonomique et réactif.

Une fois connecté à votre ordinateur via un câble USB-C, vous pourrez transférer vos eBooks dans le Kindle avec le logiciel Calibre. La capacité de stockage de 16 Go vous permet de conserver des milliers de livres. La boutique Kindle dédiée, présente sur la liseuse, propose aussi un grand catalogue d’eBooks payants. L’abonnement Kindle au prix de 9,99 euros par mois vous autorise la lecture de nombreux titres, y compris des mangas. Niveau autonomie, comptez six semaines d’utilisation dans le cas d’une utilisation régulière, et un peu plus d’un mois pour une utilisation soutenue. Enfin, sachez que le modèle avec publicités affiche du contenu sponsorisé sur l’écran de verrouillage et pendant le mode veille.

Les trois modèles de Kindle en promotion sont adaptés à la lecture en extérieur // Source : amazon

Kindle Paperwhite

Le modèle 8 Go avec publicités du Kindle Paperwhite, habituellement vendu 139,99 €, passe au prix de 94,99 €. Le modèle 16 Go sans publicités, vendu normalement 169,99 €, est proposé au prix de 124,99 €.

C’est quoi, le Kindle Paperwhite ?

Le Kindle Paperwhite est un modèle très complet. Son écran, d’une taille de 6,8 pouces avec éclairage intégré, propose un très bon confort de lecture. Sa résolution de 300 ppp, son excellente luminosité, et son affichage sans reflets, permet une lecture agréable dans toutes les conditions d’éclairage. Vous pourrez de plus changer la teinte de l’écran parmi une lumière blanche ou chaude pour un repos des yeux en cas de lecture le soir. Le Paperwhite est fin et léger, mais sa diagonale de presque 18 cm peut être problématique pour les plus petites mains. Ce modèle possède les mêmes fonctionnalités et les réglages que le modèle 2022, avec quelques fonctions liées au confort visuel en plus. Il est de plus certifié IPX8, et résiste à une immersion accidentelle dans l’eau.

Le gros point fort de ce modèle Paperwhite est son autonomie de 10 semaines environ dans le cas d’une lecture régulière. L’abonnement Kindle au prix de 9,99 euros par mois est bien sûr accessible, et le store est légèrement plus fluide sous ce modèle. Tout comme le modèle entré de gamme, 60 % des plastiques utilisés dans la fabrication du Kindle Paperwhite sont recyclés.

Kindle Oasis

Le Kindle Oasis 8 Go avec connexion Wi-Fi, vendu habituellement 249,99 € est au prix de 209,99 €. La version 32 Go avec Wi-Fi et connectivité cellulaire est proposée au prix de 299,99 € au lieu de 399,99 €.

C’est quoi, le Kindle Oasis ?

Ce modèle haut de gamme de Kindle d’Amazon est une des meilleures liseuses du marché. Fine et légère, elle offre une excellente prise en main et une ergonomie optimale, grâce à des boutons situés sur le côté pour avancer dans la lecture. En plus du tactile, ses boutons sont parfaits pour la lecture à une main. Le Kindle Oasis possède un grand écran de 7” et de 300 ppp et est agréable à parcourir, quelles que soient les conditions lumineuses. Sa fonction d’ajustement de la température de couleur permet d’obtenir une couleur « ambre chaud » pour limiter la lumière bleue et la fatigue oculaire. Vous pourrez programmer à quel moment la lumière change d’intensité et de couleur, selon vos habitudes de lecture. De plus, l’éclairage frontal adaptatif ajuste automatiquement la luminosité selon les conditions d’éclairage.

Si vous souhaitez comparer ce modèle au modèle 2022 plus abordable, ils figurent tous les deux dans notre comparatif des meilleures liseuses de 2023. Le Kindle Oasis est très réactif. Lecture, menu, paramètres et store tournent bien et avec une grande fluidité. De nombreuses fonctionnalités propres à ce modèle sont présentes, comme la création de profils de lecture différents, ou la fonction X-Ray, utile pour chercher des passages précis dans les livres. Le Kindle Oasis est certifié IPX8 et supporte une immersion accidentelle dans de l’eau. Il peut tenir environ 6 semaines dans le cas d’une lecture quotidienne.

Pour aller plus loin avec les liseuses

👉 Liseuse ou livre papier : quel est le plus écolo ?

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.