Il existe bien des variantes du Snake, jeu popularisé sur les téléphones Nokia, comme les 3310 et 3330. La version Fading Snake est originale : vous avez quelques secondes pour faire manger le serpent avant que l’interface ne s’efface.

Il ravissait les propriétaires d’un téléphone Nokia, au tournant des années 2000. Le jeu du serpent (Snake) a marqué toute une génération ado à l’époque. C’est d’ailleurs ce qui a fait le succès des Nokia 3310 et 3330, outre leur design plaisant sans antenne apparente, leur solidité à toute épreuve et leur batterie increvable.

Vingt ans après, on trouve toujours dans les boutiques d’applications et sur le web toutes sortes de déclinaisons du Snake. Encore le signe de son immense popularité et de l’impact qu’il a eu dans l’imaginaire collectif. Google avait créé un petit easter egg sur Maps pour le 1er avril. Facebook permettait aussi de faire une petite partie dans Messenger.

Un serpent qui disparaît si vous ne mangez pas

Parfois, on tombe sur une jolie pépite. En arpentant Reddit, nous avons trouvé une version du Snake appelée Fading Snake. Le but du jeu est exactement semblable : vous devez manœuvrer votre serpent dans l’aire de jeu, sans toucher les murs ou votre corps, et avaler les aliments pour grandir, afin d’atteindre la taille maximale. Plus vous y arrivez, plus vos points augmentent.

Mais, dans Fading Snake, vous avez une contrainte additionnelle : l’opacité du jeu diminue progressivement (de 100 % à 0 % en quelques secondes) si vous ne mangez pas assez vite les aliments. Ce sont eux qui permettent de rehausser ponctuellement l’opacité et, donc, de voir où se trouvent les murs, le serpent et les aliments. En bref, ne traînez pas.

La position de départ, en début de partie. // Source : HunorBorbely

Vous pensez que c’est facile ? Bien sûr, les premières secondes sont simples : le serpent n’est pas trop grand à déplacer. Mais, vous pouvez parfois vous faire avoir si le prochain aliment à avaler apparaît un peu loin et se trouve près d’un mur. Allez-vous évaluer le bon moment où il faudra opérer un virage à 90 degrés pour ne pas vous ramasser la paroi ?

Pour vous tester, il vous suffit d’appuyer sur les touches directionnelles de votre clavier (ce qui vous rappellera peut-être les boutons de votre bon vieux Nokia 3330). Pour relancer une partie, il suffit de presser la barre « Espace ». Hélas, le jeu n’est pas aujourd’hui adapté aux écrans tactiles des smartphones. Un comble, pourrait-on dire, pour un jeu popularisé par les mobiles.

