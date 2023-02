La première bande-annonce de Flash est sortie. On y voit la Supergirl de Sasha Calle, qui ne ressemble pas à l’imagerie habituelle.

Point de Superman dans la bande-annonce spectaculaire de The Flash, diffusée au Superbowl 2023, le 12 février. En revanche, on y voit pour la première fois Sasha Calle dans son rôle de Supergirl (la cousine de Superman). Son interprétation ne correspond toutefois pas totalement à l’iconographie habituelle — comme dans les séries Supergirl et Smallville.

Quelle version de Supergirl va mettre en scène The Flash, en salles en juin 2023 ?

La Supergirl de Sasha Calle est-elle Lara Lane-Kent ?

Pour comprendre le rôle interprété par Sasha Calle, il faut s’en remettre à une scène clé du trailer, où elle semble être emprisonnée et en mauvais point.

Captures du trailer de Flash, où l’on voit que Supergirl est emprisonnée. // Source : Warner

Or, ce film est une adaptation de Flashpoint, une série de comics cultes chez DC, où Flash fait grosso modo n’importe quoi avec le Temps, en essayant de sauver sa mère. Il se retrouve alors sur une Terre alternative où tout est différent (Thomas Wayne est Batman, par exemple). Parmi les altérations, il se trouve que Superman n’existe plus à proprement parler : Kal-El a été emprisonné par le gouvernement et fait l’objet de tests militaires.

Il semblerait que le film ait tout simplement remplacé Superman par Supergirl. De fait, cela signifie aussi qu’elle sera une alliée de Flash pour combattre le général Zod — on la voit le combattre dans une scène de la bande-annonce.

Supergirl face à Zod dans Flash. // Source : Warner/DC

Ce n’est pas une grande surprise que le personnage de Sasha Calle ne corresponde pas à l’image classique de l’héroïne. James Gunn avait prévenu que le film qui lui sera dédié, Woman of Tomorrow, introduira « une version très différente de Supergirl ». Le rôle qu’elle joue dans Flash est donc plus ou moins le même.

Habituellement, Supergirl est plutôt représentée avec de longs cheveux blonds (le costume pouvant être une jupe ou une combinaison). Dans le trailer, Sasha Calle a des cheveux bruns et courts, avec une mèche : cela renvoie directement à une version alternative très spécifique, dans les comics Injustice, où ce n’est pas Kara Zor-El, mais Lara Lane-Kent.

À gauche, Sasha Calle dans Flash. À droite, Lara Lane-Kent dans les comics DC Injustice. La ressemblance est frappante. // Source : Warner/DC

