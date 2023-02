Nino et Marie, journalistes de la rédaction de Numerama, sont toutes les deux des joueuses de roller derby. Il fallait bien qu’elles testent le jeu vidéo Roller Drama, sorti récemment, censé représenter leur sport préféré avec justesse. Alors, réussite ou gros flop ? Rendez-vous à 18h mardi 7 février 2023 sur la chaîne Twitch de Numerama pour le savoir.

Après des années de préparation, le jeu vidéo indépendant Roller Drama a été rendu public sur Steam le 26 janvier 2023. À la frontière entre le jeu narratif et le jeu de gestion, Roller Drama se présente comme le premier jeu qui réussirait, supposément, à représenter de manière relativement fidèle le roller derby.

Qu’en est-il dans les faits ? Nous avons décidé de tester Roller Drama en direct, sur notre chaîne Twitch. C’est ce mardi 7 février 2023 à 18h (juste le temps de rentrer de la grève).

Une capture d’écran du jeu vidéo Roller Drama // Source : Steam

Au fait, c’est quoi, le roller derby ?

En ce début de mois de février, nous avons appris le féminicide de la joueuse Magda (MK 47) de Limoges. Toute la communauté derby est endeuillée et profondément en colère. Une cagnotte a été mise en place pour soutenir sa famille.

Le roller derby est un sport féministe, créé par des femmes et minorités de genre, et il se veut inclusif et militant.

Lui rendre honneur n’est pas une mince affaire, vu combien ce sport est à la fois complexe et relativement méconnu — on compte environ 5 000 licenciées et licenciés en France.

Le roller derby est un sport de contact, en patins, qui se joue sur une piste ovale (un track). Chaque match est découpé en manches de deux minutes maximum, au cours desquelles une personne attaque et quatre personnes défendent, dans chaque équipe.

Dans Roller Drama, vous incarnez une coach sportive qui a pour mission de gérer une équipe de cinq joueuses.

