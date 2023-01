Sorti dans l’anonymat le plus total en 2021, Goose Goose Duck est en train de connaître un immense succès en ce début 2023. Sa formule repose sur le même principe qu’Among Us.

Il y avait 563 293 personnes connectées en même temps à Goose Goose Duck le 5 janvier, rien que sur la plateforme Steam (source : Steamcharts). Le chiffre est colossal et, surtout, reste étonnant pour un jeu vidéo qui a peiné à exister depuis son lancement en octobre 2021. Ce succès soudain a carrément fait dire aux développeurs, dans un communiqué datant du 2 janvier : « Nous apprécions tout l’amour et le soutien, nous nous attendions à une forte augmentation du nombre de joueurs, mais pas dans de telles proportions. »

Le destin de Goose Goose Duck, bel et bien en train de devenir un phénomène, fait forcément penser à celui de Among Us — qui a démarré timidement il y a plusieurs années, avant de connaître un gros boom pendant le confinement. D’ailleurs, Goose Goose Duck repose sur le même principe que Among Us, adaptant les règles du Loups-Garous au format vidéoludique. Ainsi, il se définit comme « un jeu de déduction social, où vous, et vos camarades les oies, doivent coopérer pour remplir une mission », tout en gardant un œil sur les « canards malicieux qui ont infiltré votre équipe ». Bref, c’est encore un jeu où il faut débusquer des traitres.

Goose Goose Duck // Source : Gaggle Studios

Goose Goose Duck peut remercier Among Us et… BTS

Disponibilité Goose Goose Duck est disponible gratuitement sur PC, iOS et Android.

Paradoxalement, Goose Goose Duck ne soulève pas les foules sur Twitch, plateforme qui sert tout autant de tremplin et d’indicateur de succès quand un jeu vidéo est en pleine explosion. En réalité, ce titre développé par Gaggle Studios a trouvé sa vitrine ailleurs, comme l’indique Polygon dans un article publié le 5 janvier. La hausse de trafic constatée sur Steam peut être en partie attribuée au groupe de K-pop BTS, plus particulièrement au membre Kim ‘V’ Taehyung.

En novembre 2021, le chanteur sud-coréen a commencé à streamer des parties de Goose Goose Duck sur Weverse. Il n’en fallait pas plus pour pousser ses milliers de fans à le rejoindre dans l’aventure. L’audience du jeu a alors décollé : d’un peu plus de 1 600 personnes connectées en moyenne en octobre 2022, il est passé à plus de 4 300 en novembre puis 61 000 en décembre. Sur les 30 derniers jours, on approche les 80 000. Among Us, lui, est rentré dans le rang avec 7 500 fidèles sur le mois en cours (pic historique à 438 524). Bien sûr, une grande majorité de la communauté se situe en Asie.

China and Korea — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 5, 2023

Nombre moyen de joueurs connectés sur Steam :

Among Us Goose Goose Duck Novembre 2018 2 – Octobre 2020 176 000 – Octobre 2021 6 300 990 Février 2022 7 000 5 000 Décembre 2022 7 300 61 000

Au-delà du petit coup de pouce de BTS, Goose Goose Duck semble aussi convaincre par son contenu, bien meilleur que celui proposé par Among Us à en croire divers retours. Déjà, le jeu est gratuit (contre 3,99 € pour Among Us). Ensuite, il propose des évolutions intéressantes : jusqu’à seize joueurs (contre 10 à 15 pour Among Us), plus de modes de jeux, plus d’environnements différents, plus de rôles à jouer, un vrai chat de proximité… « C’est un copier-coller d’Among Us à la sauce ‘canard ‘ mais avec des améliorations qui rendent le jeu encore plus intéressant », souligne elPapPig dans son évaluation positive. SerJeanJackoe abonde : « Vraiment incroyable comme jeu, je recommande fortement. » Yami, de son côté, indique qu’on peut « péter » dans le jeu (ce qui le rendrait encore plus drôle).

Les joueuses et joueurs de Goose Goose Duck mettent aussi en avant le suivi bien meilleur que sur Among Us, dont la popularité a été difficilement gérée par le studio Innersloth (jusqu’à connaître des périodes de burnout).

Goose Goose Duck // Source : Gaggle Studios

Si le succès de Goose Goose Duck se poursuit, on imagine qu’un gros poisson comme Epic Games pourrait être intéressé par une acquisition. L’entreprise derrière Fortnite s’est offert Rocket League et Fall Guys, et l’opportunité d’ajouter une copie améliorée d’Among Us pourrait être difficile à refuser.