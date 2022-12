Pour fêter Noël, Epic Games offre la version PC de Death Stranding, le dernier chef-d’œuvre d’Hideo Kojima que Numerama recommande vivement. Même si vous n’avez pas le temps d’y jouer actuellement, ce sera l’occasion de le lancer plus tard.

Jusqu’au 26 décembre, 17 heures, l’Epic Games Store offre le jeu Death Stranding dans sa version standard, sur Windows. Un excellent moyen de découvrir cette dystopie futuriste réalisée par Hideo Kojima et saluée par la critique, même si elle ne plaira pas à tout le monde. Son scénario est très étonnant, puisque l’on y incarne un livreur chargé de déposer des colis d’un point A à un point B dans un monde où plus personne ne sort. Parmi les colis, des fœtus prématurés. Oui, vous avez bien lu, et on ne vous dira rien d’autre sur l’histoire.

Death Stranding est gratuit sur l’Epic Games Store. // Source : Capture Numerama

Comment télécharger gratuitement Death Stranding ?

Pour ajouter gratuitement Death Stranding à votre bibliothèque Epic Games, il y a deux possibilités. Vous pouvez vous rendre directement sur l’Epic Games Store sur votre PC, ou passer par le site d’Epic depuis n’importe quel appareil.

Une fois dans l’Epic Games Store, cliquez sur OBTENIR . La gratuité du jeu est valable jusqu’au 26 décembre, 17 heures.

. La gratuité du jeu est valable jusqu’au 26 décembre, 17 heures. Connectez-vous, si ce n’est pas déjà fait, avec la plateforme de votre choix (Epic Games, PlayStation, Xbox, Nintendo, Apple, Google…).

Une remise de 23,99 euros sera appliqué sur votre commande, ce qui la fait passer à 0 euro. cliquez sur Confirmer la commande .

. Voilà, rendez-vous maintenant dans le lanceur Epic Games sur Windows, dans la bibliothèque, pour installer le jeu quand vous le souhaiterez.

Si vous êtes sur console et que cette promotion vous rend jaloux, sachez que Death Stranding est proposé gratuitement sur le PlayStation Plus Premium et Extra, mais qu’il n’existe pas sur Xbox.