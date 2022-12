Le développeur de Vampire Survivors a annoncé un DLC pour son jeu addictif. Comme s’il n’était pas suffisamment addictif…

D’abord lancé comme un petit jeu capable de rassembler une communauté, Vampire Survivors est en train de devenir un projet plus ambitieux en raison d’un succès inattendu. Dans un tweet publié le 6 décembre, le développeur poncle a officialisé l’arrivée d’un premier DLC pour le jeu de survie. Baptisé Legacy of the Moonspell, il sera disponible le 15 décembre sur PC et Xbox, pour quelques euros.

Legacy of the Moonspell permettra de prolonger le plaisir, alors que Vampire Survivors met tout le monde d’accord depuis quelques mois : son gameplay simpliste, mais jouissif, a converti de nombreuses personnes. Il s’agit d’un miracle pour un jeu qui a été boudé lors de son lancement en accès anticipé le 17 décembre 2021. Comme un symbole, cette extension payante vient fêter un premier anniversaire.

Vampire Survivors // Source : poncle

Des défis en plus dans Vampire Survivors, et enfin des vampires ?

En un an, le contenu de Vampire Survivors a beaucoup évolué (exemple : un niveau prenant la forme d’un pont a été ajouté gratuitement). Mais ce premier gros DLC permet à poncle de proposer plusieurs nouveautés d’un seul coup. Dans le détail, Legacy of the Moonspell permettra de :

Incarner huit nouveaux héros ;

Essayer treize armes inédites ;

Écouter six morceaux de musique supplémentaires ;

Débloquer des Succès en plus.

Il y aura aussi un niveau appelé Mont Moonspell, où un ancien clan est attaqué de toutes parts par des démons. poncle le décrit comme l’environnement le plus grand de Vampire Survivors. Il inclut un château abandonné, des montagnes enneigées ou encore un village envahi par des yōkai.

Legacy of the Moonspell pourrait aussi être l’opportunité d’introduire un ou plusieurs vampires. En effet, s’il y a bien le mot « vampire » dans le titre du jeu, il n’y a strictement aucune trace de cette créature légendaire. Un point qui amuse le développeur : « Il y a peut-être des mystères cachés pour les plus curieux, mais nous ne pouvons ni confirmer ni nier la présence de vampires… »

Longtemps vu comme « une petite plateforme partagée avec peu de joueurs » pour « s’amuser à créer du contenu le week-end », Vampire Survivors est en train de se bâtir un vrai univers. C’est vraiment la belle histoire de cette année 2022, en espérant que le succès perdure l’année prochaine.