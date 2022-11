Vampire Survivors est récemment passé en version 1.1.0 Parmi les nouveautés ajoutées, on trouve un nouveau défi prenant la forme d’un pont.

Petit jeu sans réelle prétention qui est rapidement devenu un véritable phénomène sur Steam cette année (il est l’un des jeux les plus plébiscités sur Steam Deck), Vampire Survivors continue de se peaufiner avec le temps. Dans un communiqué paru le 24 novembre, le développeur poncle a annoncé la disponibilité de la mise à jour 1.1.0, que tous les propriétaires peuvent télécharger gratuitement.

Parmi les nouveautés ajoutées, il est difficile de ne pas tomber en admiration devant le niveau baptisé Tiny Bridge. Comme la traduction française l’indique, il s’agit d’un défi prenant la forme d’un pont. La courte vidéo de présentation donne un aperçu de l’étendu du chaos : dans une zone aussi étriquée, le gameplay de Vampire Survivors n’en devient que plus frénétique.

Vampire Survivors se bonifie avec le temps

Dans Vampire Survivors, on incarne un héros dont les pouvoirs se déclenchent tous seuls. On n’a qu’à se déplacer pour éviter les ennemis, ramasser des rubis permettant de gagner des niveaux et choisir les nouvelles pièces à ajouter à son arsenal. La partie démarre tranquillement, avant de plonger dans le grand spectacle : notre personnage gagne en puissance, tandis que les vagues d’ennemis s’accélèrent. À la fin, l’écran est rempli et c’est aussi impressionnant que satisfaisant.

Pour que son gameplay s’exprime le mieux, Vampire Survivors a normalement besoin de vastes étendues — permettant alors aux joueuses et aux joueurs d’être libres dans leurs mouvements. Sur un pont, il y a une immense contrainte : on ne peut bouger qu’à droite ou à gauche, encerclé par deux armées ennemies qui s’affrontent. Cet environnement inédit n’a l’air de rien, sur le papier. Mais, en réalité, il change tout dans la manière de jouer.

Vampire Survivors // Source : Capture YouTube

Pour débloquer le Tiny Bridge, il est d’abord nécessaire d’atteindre le niveau 80 dans Inverse Gallo Tower (ce qui n’est déjà pas une mince affaire). Sur le pont, vous croiserez peut-être un boss baptisé Scorej Oni (un gros démon japonais bleu). Si vous le terrassez, vous pourrez le débloquer et l’ajouter au casting de personnages jouables. Il a la particularité de démarrer la partie sans aucune arme. Il dispose en revanche d’un pouvoir passif qui lui octroie un anneau d’éclair tous les huit niveaux gagnés.

Enfin, la version 1.1.0 de Vampire Survivors apporte la possibilité de bannir certains objets pour qu’ils n’apparaissent pas lors de vos multiples tentatives.