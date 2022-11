CD Projekt Red a confirmé que la future extension de Cyberpunk 2077 sera payante. Comme ce fut le cas pour les deux gros DLC de The Witcher 3: Wild Hunt.

Quand CD Projekt Red a officialisé l’extension Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077, le studio polonais n’a pas dit grand-chose sur le lancement. Si vous comptiez sur sa générosité pour relancer le RPG qui a beaucoup trop fait parler, il faudra se raviser. Comme le rapporte Games Radar+ dans un article publié le 15 novembre 2022, Phantom Liberty sera payante.

Pourtant, on aurait pu croire que CD Projekt Red ferait un geste de plus envers celles et ceux qui ont cru en Cyberpunk 2077 puis ont vécu de près les premiers mois chaotiques du jeu. Il était sorti dans un état inacceptable sur les plateformes les moins puissantes. Concernant le prix à proprement parler, il est encore trop tôt pour le connaître. Cependant, CD Projekt Red a rappelé que « les extensions sont habituellement moins chères que les jeux ».

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. // Source : Capture YouTube

10 ou 20 € pour l’extension de Cyberpunk 2077 ?

CD Projekt Red a proposé deux extensions pour The Witcher 3: Wild Hunt, Hearts of Stone et Blood and Wine. Elles n’ont pas été proposées au même tarif : 9,99 € pour la première et 19,99 € pour la deuxième (elles sont regroupées dans un Expansion Pass à 24,99 €). On peut donc penser que Phantom Liberty sera commercialisée entre 10 et 20 €, en fonction du contenu développé par CD Projekt Red. L’équation est simple : plus la durée de vie sera importante, plus ce sera cher.

À noter que Hearts of Stone et Blood and Wine sont deux contenus particulièrement appréciés. Ils approfondissent le périple de Geralt de Riv avec de multiples quêtes à remplir, une écriture toujours parfaite et quelques bonnes surprises. On espère sincèrement que Phantom Liberty sera du même acabit. CD Projekt Red a simplement indiqué qu’il y aura de nouveaux personnages et un tout nouveau lieu à explorer. On sait aussi que Keanu Reeves reprendra son rôle de Johnny Silverhand.

Jusqu’alors, toutes les mises à jour de Cyberpunk 2077 étaient gratuites — même la mise à niveau next-gen pour la PS5 et la Xbox Series X. Phantom Liberty devra faire beaucoup pour justifier son prix et, peut-être, tirer un gros trait sur le lancement chaotique. Pour rappel, l’extension ne sera disponible que sur Xbox Series, PS5 et PC (le communiqué initial mentionnait Stadia, mais le service va disparaître). C’est déjà une bonne nouvelle : les vieilles consoles ne la tireront pas vers le bas.