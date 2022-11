[Deal du jour] Cdiscount propose une réduction sur le jeu de société 7 Wonders. Sorti initialement en 2010, 7 Wonders a été récompensé par le prestigieux prix Spiel des Jahres en 2011. Cette version en promotion est une nouvelle édition parue en 2020, à l’occasion des 10 ans du jeu.

C’est quoi, cette réduction sur ce jeu de société ?

Cdiscount propose une réduction sur le jeu de plateau 7 Wonders édition 2020. Trouvable habituellement aux alentours de 40 €, il est ici proposé à 32,59 €.

C’est quoi, 7 Wonders, ce jeu de société si addictif ?

Dans 7 Wonders, vous prenez le contrôle d’une civilisation pour la faire évoluer à travers les âges. La puissance militaire, économique ou les connaissances scientifiques vous aideront à atteindre votre but et, cerise sur le gâteau, à bâtir une des merveilles de l’Antiquité. Chaque joueur se voit confier une des sept grandes cités du monde antique avec leurs caractéristiques propres. Vous devrez alors agir dans différents secteurs de développement et ainsi, exploiter les ressources naturelles propres à votre cité.

Le jeu repose sur la mécanique du draft, c’est-à-dire, celle de sélectionner judicieusement des cartes parmi une base de cartes tirées aléatoirement. Les joueurs choisissent une de leurs cartes et donnent celles qui restent à leur voisin de gauche et reçoivent celles de leur voisin de droite. Ils peuvent l’utiliser ou s’en défausser contre des pièces, ou construire un bout de leur merveille, ce qui leur apporte un bonus. Une fois toutes les cartes jouées, les joueurs comparent la puissance de leurs bâtiments militaires et remportent, ou perdent, des points de victoire.

Un second tour appelé Second Âge se joue de la même manière que le premier avec quelques nuances. La partie prend fin au quatrième et dernier âge, ou l’ensemble des points de victoire issus des conflits militaires et de la merveille sont comptés.

La nouvelle édition de 7 wonders propose un nouveau design // Source : Repos Production

Est-ce que cette promotion sur 7 Wonders est intéressante ?

À moins de 30 €, c’est une excellente occasion de se procurer un jeu terriblement addictif aux règles fouillées, mais jamais complexes. Le concept du draft est original et vraiment prenant. Après avoir bien apprivoisé les règles, il est facile d’enchainer les parties sans voir le temps passer, y compris avec de jeunes joueurs. Il faudra souvent aider ces derniers à la gestion de leur ville et ressources et à la construction de leur merveille. Mais l’initiation en vaut la peine.

Les parties durent une bonne demi-heure et peuvent se jouer de trois à sept joueurs. Les différentes interactions avec les autres joueurs font tout le sel du jeu et installent un climat de tension plutôt amusant.

Cette nouvelle édition apporte une refonte graphique totale au jeu sorti en 2010. Les règles quant à elles sont plus simples d’accès pour les débutants et les jeunes joueurs. En plus de nouvelles illustrations, les cartes gagnent en lisibilités et l’ergonomie du jeu est améliorée.

Pour aller plus loin avec les jeux de société

👉 Retrouvez notre avis sur 7 Wonders

👉 Consultez notre guide pour bien débuter avec les jeux de société

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.