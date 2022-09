Twitch était de plus en plus critiqué pour son inaction envers les diffusions de jeux de casino. Cela va changer : à partir du moins d’octobre, les streameurs auront interdiction de diffuser certains sites de casino en ligne et de jeux de hasard.

C’est par un simple tweet que Twitch a annoncé la nouvelle : à partir du 18 octobre 2022, il sera interdit de diffuser en live certains sites. Et pas n’importe lesquels : tous les sites mentionnés dans le communiqué de presse de Twitch sont des sites de casino en ligne, tous très populaires sur la plateforme de stream.

« Nous allons mettre à jour nos conditions d’utilisation le 18 octobre afin d’interdir la diffusion de certains sites de jeux de hasard qui permettent de jouer à des machines à sous, à la roulette ou à des parties de dés », peut-on lire dans le texte. Tous les sites ne sont pas concernés : seuls ceux qui ne sont pas autorisés aux États-Unis ou « dans d’autres juridictions qui offrent des protections suffisantes » seront interdits.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo — Twitch (@Twitch) September 20, 2022

De nombreux casinos en ligne interdits

Il ne s’agit que d’une interdiction partielle, et la catégorie sur Twitch des « slots », qui regroupe les streams des jeux de hasard, va donc continuer d’exister. Cependant, certains des plus gros sites de casino en ligne seront touchés par cette interdiction. C’est notamment le cas pour Stake, Rollbit, Duelbits et Roobets, qui sont directement mentionnés dans le communiqué de presse. Twitch a cependant indiqué qu’il pourrait « identifier d’autres sites » à interdire dans le futur.

Twitch précise également que les sites se concentrant sur les paris sportifs et le poker ne seront pas touchés par l’interdiction.

Une machine à sous // Source : Dear / Unsplash

C’est un énorme changement pour Twitch, qui, jusque-là interdisait seulement le partage de liens vers ses sites dans les chats. « Nous avons vu certaines personnes contourner ces règles, et exposer notre communauté à de potentiels risques », explique la plateforme.

Ces streams présentaient de nombreux risques pour les abonnés des vidéastes. Certains streameurs étaient payés illégalement par les casinos en ligne pour inciter leur communauté à aller jouer sur leurs sites, où ils pouvaient développer une addiction aux jeux, ou perdre de grosses sommes d’argent.

Twitch était de plus en plus critiqué pour son inaction envers les streams de jeux de hasard, au point où certains des plus gros streameurs, dont Pokimane, avaient appelé à faire grève pendant une semaine si aucune mesure n’était prise. Il semblerait que leur action ait servi à faire bouger Twitch.