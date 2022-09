Microsoft rajoute encore des titres dans son Xbox Game Pass. Outre Deathloop, qui avait déjà été annoncé, neuf jeux vidéo vont arriver d’ici à la fin septembre.

Rentrée faste pour le Xbox Game Pass en ce mois de septembre. Après une première fournée de jeux vidéo, qui incluait Metal: Hellsinger, Ni no Kuni ou encore Assassin’s Creed Odyssey, Microsoft remet le couvert avec une dizaine de titres qui vont sortir d’ici au 30 septembre. Parmi les titres de cette nouvelle vague, on trouve Deathloop, qui avait déjà été promis.

Les nouveaux jeux ont été présentés dans un article publié le 20 septembre sur l’un des blogs de Microsoft. Deathloop est d’ores et déjà disponible, comme Hardspace: Shipbreaker. Plusieurs autres arrivent dès le 22 septembre. Après, il faudra patienter jusqu’aux derniers jours du mois pour obtenir les titres supplémentaires. Parmi eux, Grounded et Valheim.

Une scène dans Deathloop. // Source : Bethesda

Le Xbox Game Pass est un service en ligne donnant accès à une bibliothèque via un abonnement mensuel — il suit la même logique que Netflix ou Disney+ en vidéo, avec la SVOD. Ici aussi, le catalogue évolue avec le temps, avec des titres ajoutés et retirés. Il existe plusieurs formules et durées : un mois (à partir de 9,99 € ), trois (à partir de 29,99 €) ou six (à partir de 59,99 €).

Les jeux vidéo qui arrivent (encore) dans le Xbox Game Pass en septembre 2022

Deathloop (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Le jeu est déjà disponible depuis le 20 septembre. Développé par le studio lyonnais Arkane, Deathloop est un surprenant mélange entre enquête et puzzle, le tout dans une boucle temporelle très bien pensée. On a adoré (lire notre test de Deathloop).

Hardspace: Shipbreaker (Cloud & Xbox Series X|S)

Vous êtes astronaute, vous êtes dans l’espace et vous découpez, sciez et déplacez des choses avec votre scie-laser et toutes sortes d’outils. Attention aux gestes imprudents : vous pourriez par mégarde pointer votre équipement sur une bombonne de gaz et tout faire sauter. Le jeu est déjà disponible.

SpiderHeck (Console & PC) – 22 septembre

Des araignées qui se frittent avec des sabres-laser, et une multitude d’autres armes. Grosse ambiance chez les arachnides.

Beacon Pines (Cloud, Console & PC) – 22 septembre

Un jeu fort mignon, avec des créatures fort mignonnes.

Slime Rancher 2 (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 22 septembre

Le jeu sera disponible en aperçu. Dans une vue à la première personne, vous devez attraper des slimes dans un monde coloré et déjanté.

Moonscars (Cloud, Console & PC) – 27 septembre

Un jeu qui nous a un peu rappelé Prince of Persia ou Castlevania. Et beaucoup d’autres jeux avec des plateformes. Vous incarnez une ténébreuse guerrière dans un univers 2D et un peu old school, avec un rendu en pixel art.

Grounded – Version 1.0 (Cloud, Console & PC) – 27 septembre

Vous avez Chérie, j’ai rétréci les gosses en tête ? Hé bien, Grounded c’est un peu ça : vous et vos camarades avez été réduits à une taille lilliputienne. Et, soudain, c’est tout de suite moins cool de traîner dans le jardin. Survivez.

Let’s Build A Zoo (Cloud, Console & PC) – 29 septembre

Un jeu de construction et de gestion centré sur un zoo. Semblable à bien des jeux où vous devez piloter des parcs à thème, des villes ou quoi que ce soit. Mais là en plus, vous pouvez croiser des animaux et créer des… nouvelles espèces. Le tout dans un style pixel art pas vilain.

Valheim (PC) – 29 septembre

Arriverez-vous à survivre dans un univers impitoyable inspiré de la civilisation viking ? Jeu de survie, accessible à plusieurs, où l’exploration occupe une place notable

Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille (Cloud, Console & PC) – 30 septembre

Si vous avez des enfants, cela leur parlera certainement. C’est comme Mario Kart, mais avec des chiens mignons.

Ils quittent le Xbox Game Pass le 30 septembre

AI: The Somnium Files (Cloud, Console & PC)

Astria Ascending (Cloud, Console & PC)

Dandy Ace (Cloud, Console & PC)

Dirt 4 (PC) EA Play

Dirt Rally (PC) EA Play

Going Under (Cloud, Console & PC)

Lemnis Gate (Cloud, Console & PC)

Slime Rancher (Cloud, Console & PC)

Subnautica: Below Zero (Cloud, Console & PC)

The Procession to Calvary (Cloud, Console & PC)

Unsighted (Cloud, Console & PC)

Visage (Cloud, Console & PC)

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.