Molotov est dans l’obligation de diffuser les chaînes du Groupe TF1 au sein de ses offres payantes, alors qu’elles sont habituellement disponibles en clair.

C’est la conséquence d’un jugement défavorable pour Molotov et le signe de l’échec des négociations avec TF1. Dans un communiqué diffusé à la presse le 7 février, le service de retransmission télévisée fait savoir à son grand regret qu’il n’est plus en mesure de diffuser les chaînes du groupe TF1 gratuitement. Cela concerne la première chaîne, mais aussi TMC, TFX, TF1 séries films et LCI.

Les chaînes de TF1 deviennent payantes sur Molotov

Concrètement, les internautes qui lancent l’application Molotov pourront constater l’indisponibilité de ces chaînes avec la formule basique et gratuite de la plateforme. Pour retrouver l’accès aux émissions diffusées par le géant français, premier groupe privé de médias dans l’Hexagone, il faut passer par la formule Molotov Plus, qui est facturée 3,99 euros par mois.

Si vous tentez de cliquer sur une chaîne du groupe, vous verrez apparaître à l’écran une fenêtre indiquant que « les nouvelles conditions posées par le groupe TF1 ne nous permettent malheureusement plus de vous proposer les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 séries films et LCI gratuitement ». Un obstacle similaire concerne les chaînes du groupe M6, pour des raisons identiques.

Les chaînes des groupes TF1 et M6 ne sont plus accessibles gratuitement dans Molotov. // Source : Molotov

Ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour les internautes utilisant Molotov : le service a également dû stopper pour le moment la distribution des chaînes payantes de TF1, à savoir TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV. Des discussions sont en cours avec le poids lourd de l’audiovisuel, mais rien ne permet de dire si elles seront concluantes.

L’accès payant aux chaînes de TF1 sur Molotov interroge évidemment, compte tenu de la situation : celles-ci sont en effet accessibles gratuitement en clair sur la TNT (télévision numérique terrestre). Mais la plateforme ne peut guère se lancer dans un bras de fer financier avec TF1, d’autant qu’un premier round devant les tribunaux s’est très mal passé pour elle.

Molotov, dans son communiqué, déclare « regretter cette situation », mais tient à rappeler que « toutes les autres chaînes de la TNT sont accessibles gratuitement sur Molotov ». Toutes, donc, à l’exception des chaînes de TF1 et de M6, qui sont parmi celles drainant le plus d’audience. Pas sûr que, dans ces conditions, les internautes s’en accommodent.