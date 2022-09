[Deal du jour] Amazon propose une réduction sur la version PS4 du jeu vidéo The Last of Us part II. Actuellement à moins de 20 €, cette promotion offre la possibilité de découvrir la suite de The Last of Us, dont le remake sort cette semaine.

C’est quoi, la promotion sur ce jeu ? The Last of Us Part II sur PS4 en version physique, trouvable sur le store de Sony au prix de 39,99 €, est proposé au prix de 19,99 € sur Amazon.

C’est quoi, The Last of Us Part II ? Ce jeu vidéo développé par Naughty Dog est la suite de The Last of US premier du nom, sorti en 2013. Dernier gros jeu de la PS3, The Last of Us a su marquer toute une génération de joueurs par sa narration impeccable et ses personnages inoubliables. Annoncée officiellement en 2016, l’idée d’une suite avait de quoi rendre perplexe tant le premier opus concluait l’histoire à la perfection. Mais Naughty Dog, loin de l’envie purement commerciale de produire une suite, souhaitait approfondir le récit post-apocalyptique en emmenant plus loin les thématiques exploitées dans le premier. Du temps a passé depuis les événements de The Last of Us, les personnages se sont posés pour tenter de vivre une vie normale. Mais bien évidemment, un grain de sable va se mettre dans le rouage de leur petite vie tranquille, et l’illusion va s’effondrer. Comme d’habitude avec le studio américain, le storytelling est tellement soigné qu’il ferait passer de nombreux films pour des séries d’AB Production. L’écriture des personnages est d’une justesse impeccable, et le monde dans lequel ils évoluent vous marque au fer rouge par son réalisme et sa cruauté. Trop, peut-être, tant la dureté de certaines scènes pousse parfois à la surenchère dans le désespoir.

Est-ce que cette promotion sur le jeu est intéressante ? À moins de 20 €, cette promotion sur The Last of Us Part II est assurément une excellente affaire. Outre la narration parfaite, la réalisation du jeu est tout bonnement incroyable. La frontière entre le cinéma et le jeu vidéo s'amenuise de plus en plus et le titre de Naughty Dog franchit encore un palier. Les expressions faciales des personnages et leur modélisation évitent le syndrome de l'Uncanny Valley. Les émotions sont retranscrites avec une justesse rarement vue dans un jeu vidéo, grâce notamment à des acteurs investis. Graphiquement, les jeux d'ombre et de lumière sont somptueux et plongent le joueur corps et âme dans l'action. Les quelques nouveautés de gameplay sont appréciables et rendent l'action moins poussive qu'elle parfois pouvait l'être dans le premier opus. Dommage qu'elles ne soient pas implémentées dans le remake du 1.

The Last of Us Part II // Source : Naughty Dog

