On a l’habitude des publications LinkedIn censées être inspirantes, mais finalement ridicules. Un site utilise un algorithme pour en générer, vous n’avez que quelques cases à remplir.

Le réseau social professionnel LinkedIn a acquis une drôle de réputation depuis sa création. Si avoir un profil sur la plateforme devient peu à peu une sorte de passage obligé (700 millions de personnes y sont inscrites), elle n’est pas pour autant appréciée par tous. LinkedIn est même moqué.

En cause, des posts publiés au premier degré, où des patrons livrent un discours caricatural de type « startup », prodiguant des conseils parfois absurdes valorisant le travail comme clé de voute de toute votre vie. On y trouve alors des citations creuses qui ne sont pas si éloignées du bon vieux « si vous visez la Lune, vous atteindrez peut-être les étoiles ». Certains de ces posts se sont transformés en mèmes et les comptes parodiques sont légion — à l’image du faux compte Bertrand Chanderlin, écrivant par exemple « parce que bienveillance rime avec performance ».

Dorénavant, les internautes s’amusent avec un site intitulé Viral Post Generator, créé le 15 août 2022. Le site utilise un algorithme qui permet d’écrire « le message LinkedIn parfait ». Bien que tout soit en anglais à ce jour (on croise les doigts pour une version française), il pourra vous faire passer quelques minutes de rigolade.

Visez la Lune dans l’open space

Le site vous permet de personnaliser trois options. Vous devez d’abord indiquer ce que vous avez fait aujourd’hui (de préférence quelque chose d’absurde qui montre que vous êtes le parfait employé d’une startup), puis renseigner une citation inspirante débordant de profondeur et de philosophie sur le sens de la vie et du reste, et enfin préciser le niveau de cringe — de gênance — du post final.

Le formulaire à remplir. // Source : Capture d’écran Numerama

Vous pouvez même ajouter un nom particulier ainsi qu’une photo de profil. Puis, il ne reste plus qu’à générer la publication.

Notre post LinkedIn très inspirant, en effet. // Source : Capture d’écran Numerama

Et, n’oubliez pas que pierre qui roule n’amasse pas mousse, un enseignement déterminant pour la suite de votre carrière professionnelle, comme nous l’apprend LinkedIn.