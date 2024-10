Lecture Zen Résumer l'article

Des utilisateurs de LinkedIn ont reçu des messages de phishing envoyés par des cybercriminels qui ciblent les personnes à la recherche d’un nouvel emploi.

Le #opentowork sur LinkedIn est devenu un bon moyen d’attirer tous les recruteurs comme des insectes autour d’une lampe. Et, dans le tas des nombreuses offres que vous allez trouver dans votre messagerie, vous tomberez peut-être sur celle d’un cybercriminel.

La société de cybersécurité Malwarebytes a mené une enquête, publiée le 23 octobre 2024, sur les bots qui envoient automatiquement des messages à tous les comptes qui annoncent être à la recherche d’un emploi. Quelques sociétés de recrutement se sont lancées dans l’automatisation des envois d’offres, et les cybercriminels n’ont pas tardé à les suivre.

Ces derniers se déguisent à travers des comptes premium et des usurpations d’identité, pour rendre leur demande de phishing encore plus crédible. Les experts en cybersécurité sont, par exemple, tombés sur le profil d’une fausse recruteuse nommée « Kay Poppe » qui prétend travailler pour Amazon. La photo de profil semble avoir été générée par l’IA, et le nom Kay Poppe nous rappelle vaguement la « K-pop », le phénomène de la musique pop coréenne, ce qui laisse penser aux campagnes de piratage nord-coréennes.

Les documents contenaient des descriptions de postes et un programme malveillant pour dérober les données personnelles.

Une fausse recruteuse sur LinkedIN. // Source : Malwayrebytes

Des sites de phishing pour voler les identifiants Gmail

Dans un autre cas, le lien envoyé par le faux recruteur renvoyait vers une plateforme clone de Gmail. Une fois que la victime rentre ses identifiants, ils sont directement envoyés au malfaiteur.

Une fausse page de connexion Google. // Source : Malwayrebytes

« Le vol d’un compte Google n’est généralement que la première étape d’une longue chaîne menant à un compromis total. De nombreuses personnes utilisent leur adresse e-mail Google comme adresse de récupération pour un certain nombre d’autres comptes en ligne. Cela peut permettre à un criminel de réinitialiser autant de mots de passe qu’il veut », peut-on lire dans le rapport.

Jérome Segura de Malwarebytes recommande aux usagers de LinkedIn de « traiter chaque demande des recruteurs avec suspicion et prudence. N’oubliez pas que sur Internet, tout le monde n’est pas celui qu’il prétend être. »

Comme avec n’importe quel message par mail, vérifiez bien l’origine de l’expéditeur et n’hésitez pas à échanger quelques messages auparavant pour s’assurer qu’il est là pour vos talents et non vos identifiants.

