Il existe un portage de Super Mario 64 sur PC, sans besoin de passer par un émulateur. Mais il faut chercher un peu pour le trouver.

Cette année, Nintendo fêtera les 35 ans de Super Mario Bros., la toute première aventure du célèbre pompier. Pour cette célébration, il se murmure que plusieurs anciens titres seraient proposés sur Switch. En attendant, les plus impatients peuvent (re)jouer à Super Mario 64 grâce à un portage DirectX 12 qui circule — secrètement — depuis quelques jours sur la toile. Il a été repéré par VideoGamesChronicle le 4 mai.

Il s’agit d’une version compatible avec Windows n’ayant besoin d’aucun émulateur pour être lancée. Numerama peut le confirmer après avoir essayé le jeu pendant quelques minutes sur une Surface Pro. Comme il n’est pas limité par le hardware de sa console d’origine, ce Super Mario 64 tourne avec des définitions plus élevées (jusqu’à la 4K).

Il existe un portage PC de Super Mario 64

Comme il ne s’agit pas d’une version émulée, ce Super Mario 64 fonctionne sans souci avec une manette (nous avons essayé avec un pad Xbox One Elite Series 2). Il est même compatible avec les écrans widescree. Certains pourront ajouter des effets visuels plus modernes à l’aide d’un logiciel tiers (comme Reshade). S’il arrive à survivre longtemps à la vigilance de Nintendo, le portage pourrait servir de base solide pour des améliorations toujours plus poussées.

Le créateur de ce Super Mario 64 a pu garder le secret pendant longtemps, en préférant lâcher l’expérience complète plutôt qu’une poignée de niveaux. De son côté, la communauté semble vouloir éviter la diffusion massive de liens permettant d’accéder au jeu. Il s’agit d’une mesure de protection face à Nintendo, intransigeant sur la question du détournement de propriété intellectuelle. Par le passé, on a vu le constructeur nippon faire supprimer rapidement des mods.

D’où peut venir ce Super Mario 64 sorti de nulle part ? Il pourrait être le fruit de la fuite du code source datant de l’été dernier. Coïncidence ou non, Nintendo vient aussi de subir un leak de plusieurs documents secrets liés à d’anciennes consoles (exemple : la Wii).

Crédit photo de la une : Maxime Claudel pour Numerama