Officiellement lâché par Rockstar Games, Red Dead Online ressemble actuellement à une énorme ville fantôme à cause d’un bug gênant.

Les rares fans — irréductibles — de Red Dead Online doivent se dire qu’ils sont maudits. Ouvertement abandonnés par Rockstar Games, qui ne proposera plus de mises à jour majeures (malgré les nombreuses demandes), ils sont maintenant victimes d’un bug gênant. Comme le rapporte PC Gamer dans un article publié le 1er août, il semble vider les serveurs de tous les personnages qui ne sont pas incarnés par des joueurs — y compris les animaux sauvages.

Sur Reddit, l’utilisateur kobeh22 a publié plusieurs captures d’écran montrant ce qui ressemble à une ville fantôme : on y voit un cowboy esseulé sur son cheval, arpentant des rues vides. « Je ne peux pas réaliser le défi d’aujourd’hui. Je ne peux pas pêcher. Car il n’y a aucun poisson dans l’eau », déplore XenoN-_-X. En somme, cela ne va pas mieux pour Red Dead Online.

Où sont les PNJ ? // Source : Reddit

Les fans de Red Dead Online préfèrent ironiser sur un gros bug

Face à cette situation édifiante, les joueuses et les joueurs préfèrent ironiser. « Même les NPC [personnages non joueurs] en ont marre des bêtises de Rockstar », « Même les NPC boycottent Rockstar » ou encore « Ils ont tous bougé vers GTA VI, comme tout le reste » : voilà le genre de commentaires qu’on peut lire. Entre eux et Rockstar Games, la confiance semble s’être brisée et on peut comprendre pourquoi : alors que GTA Online est choyé depuis maintenant plusieurs années, Red Dead Online n’aura pas tenu 4 ans.

Il n’est pas certain que Rockstar Games se penche sur ce bug de sitôt, le studio étant très occupé sur le développement de GTA VI — son futur gros projet promis à un immense succès. Le pire ? Ce phénomène est déjà apparu par le passé, comme le révèle Polygon dans un article datant de 2019. C’est le symbole d’un jeu où rien n’a vraiment fonctionné et qui n’a jamais fait la fierté des développeurs.

Les rares personnes ayant profité du mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 l’ont fait payer à Rockstar Games, en organisant des campagnes de sensibilisation qui n’ont pas réellement fonctionné. Ainsi, on les a vus s’habiller en clowns pour protester contre le manque de contenu, puis en noir pour participer à des funérailles virtuelles. Le bug qui fait tout disparaître finira d’enterrer les derniers espoirs.