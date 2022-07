Le jeu vidéo Stray est à peine sorti qu’existe déjà un mod qui transforme le petit chat mignon en chien (tout aussi mignon). Certaines personnes veulent vraiment voir le monde brûler.

Depuis le 19 juillet, les fans de chats passent une bonne partie de leur vie sur Stray, jeu vidéo disponible sur PS5, PS4 et PC dans lequel on incarne un félin qui doit s’échapper d’une ville. Par essence, le concept fort du jeu laisse de côté celles et ceux qui détestent les chats et préfèrent les chiens. Mais grâce à un mod développé par Chris Rubino et mis en ligne le 23 juillet sur Nexus Mods, on peut transformer le héros de Stray en petit chien tout mignon.

Ce mod — qui permet de modifier certains aspects du jeu — n’est disponible que pour la version PC de Stray. Pour en profiter, il suffit de télécharger le fichier baptisé ‘Stray Happy Puppy’ disponible à cette adresse et de le placer dans le dossier Stray/Hk_project/Content/Paks. À noter qu’il ne s’agit pas de la version définitive, Chris Rubino ayant encore du travail à effectuer.

Un chien dans Stray // Source : Nexus Mods

Oui, on peut devenir un chien dans Stray

Si le projet de Chris Rubino n’est pas totalement finalisé, le créateur a déjà pensé à remplacer le miaulement du chat par un aboiement quand on appuie sur la touche dédiée. « Je n’ai pas encore changé tous les miaulements, comme il y en a des centaines liées aux différentes actions du chat. Et je ne suis pas un expert en effets sonores », confesse l’intéressé. Parmi les autres choses à faire, il cite les variations de couleur du chien — qui est un bouledogue français.

Gardez quand même à l’esprit que Stray est pensé pour un chat, en termes d’architecture des niveaux, de situations rencontrées, de mouvement et d’animation. Par conséquent, vous aurez toujours l’impression d’incarner un félin, sauf qu’il ressemblera à un chien — ce qui pourra paraître très étrange (un chien n’a pas la grâce ni l’agilité d’un chat).

Attention, Chris Rubino n’a pas envie d’alimenter la guéguerre entre les férus de chats et les amoureux de chiens. Il ne veut pas que son mod devienne un prétexte pour s’écharper sur les réseaux sociaux, pas plus qu’il ne le voit comme un moyen de protester contre les développeurs. Il indique à ce sujet : « Les jeux vidéo, ce n’est que du fun. Devenez amis et non pas ennemis. Je sais que beaucoup d’entre vous adorent les chats et détestent les chiens, et vice-versa. Mais nous sommes beaucoup à aimer les deux, non ? Mes chats et mon chien vivent en paix et s’aiment, pourquoi ne pourriez-vous pas en faire de même ? » Le message est entendu, même si ce mod peut être perçu comme une hérésie.