Après l’énorme carton de Worlde, arrive, ô surprise (non), une version… jeu de société.

Wordle, on vous en a déjà « un peu » parlé sur Numerama. Avec son principe tout bête consistant à trouver un mot de cinq lettres en seulement six propositions, le jeu en ligne a connu un succès phénoménal, au point d’être racheté par le New York Times… pour un montant à sept chiffres.

Ce n’était donc pas vraiment une surprise qu’Hasbro annonce, le 14 juillet au soir, avoir acquis les droits pour l’adapter en jeu de société. Sa sortie est programmée pour octobre de cette année, mais malheureusement uniquement en anglais (pour le moment ?), après moins d’un an de développement interne.

Wordle, the Party Game

Wordle, en passant de l’écran à votre table de salon, comporte obligatoirement quelques différences avec la version originelle, tout en conservant évidemment sa substantifique moelle.

Source : Hasbro

Quatre modes de jeux seront proposés dans la boîte :

« Classique », chacun pour soi, avec un hôte qui indique les lettres bien ou mal placées, en posant des tuiles colorées transparentes sur les propositions des autres joueurs ;

« En équipe », où deux équipes s’affrontent pour trouver le mot proposé par leurs adversaires ;

« Rapide » et « Chronométré », qui limitent le temps de réflexion (nous n’avons pas trouvé la différence entre les deux).

Source : Hasbro

À voir si cette adaptation parviendra à réitérer l’engouement de la version numérique. Chercher un mot par jour est amusant et addictif. Mais plusieurs fois à la suite, en l’espace de quelques dizaines de minutes, est-ce toujours aussi prenant ? Sans doute verra-t-on moins de résultats victorieux publiés sur les réseaux sociaux. L’aspect « Party » semble en tout cas au rendez-vous, à en juger par la vidéo du site officiel du jeu.