L’été sera beau (?), l’été sera (très) chaud. Mais l’été sera-t-il aussi sur le Xbox Game Pass ? Dans un communiqué publié le 5 juillet, Microsoft a dévoilé la première salve de jeux qui intégreront l’abonnement durant la première quinzaine. La quantité est là.

Douze jeux débarquent dans le Game Pass, dont quatre nouveautés disponibles dès le jour de leur sortie. On trouve de tout, y compris des titres pensés pour un public plus jeune — ce qui paraît intelligent pour occuper les enfants pendant les vacances estivales.

Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou encore six mois (à partir de 59,99 €).

Les jeux vidéo qui arrivent dans le Xbox Game Pass en juillet 2022.

5 juillet : Last Call BBS (PC)

Plein de jeux à énigmes pour celles et ceux qui veulent réfléchir pendant tout l’été.

5 juillet : Yakuza 0 (Cloud, Console & PC)

Épisode prologue de la saga culte Yakuza. Où on incarne Kazuma Kiryu, accusé d’un meurtre dont il est innocent, et Gorô Majima, propriétaire d’un cabaret.

5 juillet : Yakuza Kimawi (Cloud, Console & PC)

Kazuma Kiryu écope d’une peine de prison pour un crime qu’il n’a pas commis afin de sauver Akira Nishikiyama et Yumi. Ce jeu d’action et d’aventure a de quoi vous occuper pendant un long moment. Il s’agit d’un remake de Yakuza.

5 juillet : Yakuza Kimawi 2 (Cloud, Console & PC)

Remake de Yakuza 2. Ici, Kazuma Kiryu doit essayer de rétablir la paix entre deux clans rivaux.

7 juillet : DJMax Respect V (Cloud, Console & PC)

Un jeu de rythme rempli de modes de jeu.

7 juillet : Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Console & PC)

Vous pouvez prolonger le plaisir de Wimbledon avec cette simulation de tennis qui promet d’être réaliste.

7 juillet : Road 96 (Cloud, Console & PC)

Road 96 est un mix entre expérience narrative et road movie. Les choix ont un vrai impact sur le déroulé du voyage, qui a tout d’une référence pour le genre.

14 juillet : Escape Academy (Console & PC)

De vrais experts d’escape games proposent douze salles desquelles il faut s’évader (sans quitter son canapé). Pourquoi pas.

14 juillet : Mon amie Peppa Pig (Cloud, Console & PC)

Après avoir créé son personnage, on suit Peppa Pig dans une tonne d’activités. Parfait pour occuper ses enfants pendant les vacances.

14 juillet : Overwhelm (PC)

Dans Overwhelm, vous êtes seul face à des ennemis qui reçoivent des bonus. Pour ne rien arranger, la carte est incomplète et il y a cinq boss à affronter. Bref, il faut aimer le challenge.

14 juillet : Pat’Patrouille : le film, À la rescousse d’Adventure City (Cloud, Console & PC)

Si vos enfants ont déjà terminé Peppa Big, il y a toujours la Pat’Patrouille…

14 juillet : PowerWash Simulator (Cloud, Console & PC)

« Allumez votre nettoyeur haute pression et éliminez toute la saleté et la crasse que vous pouvez trouver ». Il paraît que c’est super satisfaisant et ultra relaxant.

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 juillet

Atomicrops (Cloud, Console & PC)

Carrion (Cloud, Console & PC)

Children of Morta (Cloud, Console & PC)

Cris Tales (Cloud, Console & PC)

Lethal League Blaze (Cloud, Console & PC)

