Amazon a prévu d’offrir beaucoup de jeux vidéo à ses abonnés Prime, à l’occasion des Prime Days. En dehors de cette promotion coup de poing, quatre jeux seront également proposés.

En juillet 2022, les abonnés Amazon Prime vont être gâtés. Dans le cadre des Prime Days, la multinationale a prévu d’offrir plus de 30 jeux vidéo (on en connaît déjà quelques-uns). En parallèle, on pourra récupérer une poignée d’autres productions, comme c’est le cas chaque mois.

Naturellement, la sélection choisie par Amazon en juillet est un peu moins convaincante qu’habituellement. On comprend pourquoi : les meilleurs titres sont réservés pour les Prime Days (les 12 et 13 juillet). En attendant, Amazon propose quand même de quoi s’occuper sans rien payer. On vous conseille par exemple Maniac Mansion, si vous aimez réfléchir.

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois) — qui permet d’accéder à la livraison gratuite en un jour ouvré, ou encore de regarder des films et séries sur Prime Video.

Les 4 jeux offerts en juillet 2022 sur Prime Gaming

À partir du 1er juillet, on peut récupérer quatre jeux via Prime Gaming (en plus de ceux prévus dans le cadre des promotions Prime Days).

Maniac Mansion

L’une des références du genre point’n’click, imaginé par Ron Gilbert. Il va falloir faire fonctionner votre cerveau pour sauver Sandy, kidnappée par l’infâme Dr Fred dans le but de conduire de sombres expériences. Pour rappel, Day of the Tencacle est la suite de Maniac Mansion.

Suzerain

Suzerain prend la forme d’un RPG narratif, dans lequel on incarne un président qui doit gérer sa nation face à toutes les péripéties que cela implique (guerre, corruption, crise économique, réformes…). Bref, vis ma vie d’Emmanuel Macron.

Fishing: North Atlantic

Un jeu de pêche, où on pourra découvrir les richesses aquatiques de la Nouvelle-Écosse canadienne.

Fell Seal: Arbiter’s Mark

Un RPG classique pour les amoureux des combats au tour par tour. Il se déroule dans un monde de fantasy aux légers accents steampunk et s’articule autour d’une histoire décrite comme mature.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

