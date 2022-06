Plusieurs joueurs Xbox se plaignent d’Apex Legends depuis la dernière grosse mise à jour. En cause : une latence qui rend le jeu injouable avec une manette.

Apex Legends a reçu une grosse mise à jour. Mais, ce qui devait être un événement pour le concurrent de Fortnite devient actuellement un cauchemar pour les joueurs Xbox, rapporte The Verge dans un article publié le 28 juin 2022. Sur divers réseaux, on trouve plusieurs témoignages de personnes rencontrant de gros désagréments qui rendent Apex Legends complètement injouable.

« Je ne jouerai plus à Apex Legends tant que le problème de latence sur Xbox n’est pas corrigé », déplore itssliime dans un tweet publié le 26 juin. Cinq jours plus tôt, zZbTKhh faisait le même constat avec un clip vidéo : « Okay, je ne touche plus à Apex jusqu’à ce qu’ils corrigent ce bug de latence majeur (…). C’est injouable, je ne peux même pas ramasser mon butin ! » Le problème ne date donc pas d’hier et, visiblement, il n’a toujours pas été corrigé.

Wattson dans Apex Legends. // Source : YouTube/Apex Legends

De gros soucis avec la version Xbox d’Apex Legends

Journaliste pour The Verge, Richard Lawler a corroboré les propos des joueurs et joueuses concernés, constatant lui-même les bugs essuyés par la version Xbox d’Apex Legends. Ils touchent plus particulièrement les propriétaires d’une Xbox Series X et les utilisateurs d’un pad Elite (la manette haut de gamme de Microsoft). L’intéressé évoque des lags, mais également des pressions sur les boutons difficilement détectées, « ce qui complique des actions comme tirer, changer de direction ou encore ramasser des objets ».

La latence, ou input lag en anglais, correspond au temps que met une action à s’afficher à l’écran après avoir appuyé sur une touche. Dans le cas d’un jeu de tir en ligne compétitif, elle doit être la plus faible possible pour garantir une expérience de jeu optimale — tout en maintenant l’équité. Imaginez-vous avec un ennemi qui aurait le temps de s’échapper, parce que plusieurs secondes s’écoulent entre le moment où vous avez appuyé sur la gâchette et celui où les balles partent de votre arme. C’est catastrophique en termes de sensations de jeu.

Respawn Entertainment et Electronic Arts sont restés assez discrets sur ce dossier pourtant majeur. Dans un court communiqué diffusé le 27 juin, le studio a quand même indiqué : « Nous continuons d’enquêter sur les problèmes de latence constatés par certains joueurs Xbox. Merci pour votre patience tandis que nous travaillons pour résoudre le souci. » En attendant, les joueurs partagent quelques correctifs de fortune : par exemple, jouer en filaire réduirait (un peu) les désagréments. On peut aussi dénicher des procédures plus complexes.