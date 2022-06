L’économie ultra douteuse de Diablo Immortal continue de faire parler. Des joueurs ont découvert que la somme d’argent à injecter pour devenir surpuissant dépasse l’entendement.

En quelques jours, Diablo Immortal est devenu le jeu le moins bien noté de l’histoire sur l’agrégateur Metacritic (il est quand même remonté de 0,2 à 0,3 sur 10). Les joueuses et les joueurs goûtent très peu au modèle d’affaires du jeu mobile développé par Blizzard Entertainment. Il est question de microtransactions tout à la fois nombreuses et abusives et incontournables en pratique pour qui voudrait se lancer dans les modes compétitifs.

Bon nombre de joueurs et joueuses se sont intéressés au montant qu’il faudrait dépenser pour obtenir un équipement surpuissant. Les premières analyses aboutissaient à 100 000 $ (95 000 €) — une somme déjà invraisemblable. Mais de nouvelles recherches, publiées sur Reddit le 26 juin, infirment le montant précédemment annoncé. En réalité, c’est plutôt 500 000 $ (470 000 €) qu’il faudrait débourser dans Diablo Immortal. De mal en pis.

Un nouveau mécanisme est mis en lumière avec les gemmes dans Diablo Immortal, qui pousse à de nouvelles dépenses. // Source : Reddit

La mécanique d’éveil des gemmes, à l’origine de cette réévaluation

Dans Diablo Immortal, la progression passe notamment par des gemmes. Ce sont des objets qui permettent d’améliorer les caractéristiques du personnage, en s’enchâssant sur des pièces de l’équipement (casque, armure, épaulières, jambières, arme main gauche, arme main droite). Lesdites gemmes peuvent évoluer et avoir un statut légendaire, ce qui les rend encore plus puissantes — et désirables.

Pour atteindre un niveau de puissance maximal, il était acquis qu’il fallait obtenir six gemmes légendaires « 5 étoiles ». En réalité, cela va encore plus loin, relève l’internaute ShiftUYourCarcass. Il explique qu’il existe une mécanique cachée, baptisée « awakening » (éveil). Concrètement, quand une gemme légendaire « 5 étoiles » attachée à un équipement de niveau 6 ou plus atteint le rang 10 (le rang maximum), alors elle débloque cinq emplacements supplémentaires autour d’elle. Lesquelles peuvent accueillir d’autres gemmes légendaires.

« Contrairement à ce qui était établi auparavant, il ne faudrait pas 6 gemmes légendaires ‘5 étoiles’ mais 36 gemmes légendaires ‘5 étoiles’ pour maximiser le potentiel d’un personnage », indique l’intéressé. Il estime le coût d’une seule gemme de ce type à 16 660 $ (15 700 €) avec « une chance raisonnable », soit un total de 599 760 $ (565 000 €). Car pour faire évoluer une gemme, il est nécessaire d’en avoir plusieurs de la même catégorie, ce qui pousse à passer par les microtransactions pour accélérer la démarche. Vous pouvez faire des simulations sur combien ça coûte grâce à cet outil.

« Quand la monétisation devient le vrai boss final à plusieurs phases », ironise mikethebest1 en réponse à cette découverte. Bien sûr, il n’y a pas besoin de dépenser autant d’argent — voire de dépenser de l’argent tout court — pour s’amuser dans Diablo Immortal. Mais toujours est-il que l’aspect financier du hack’n’slash gratuit donne de vraies raisons de jaser… et de le fuir.