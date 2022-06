L’équipe du site IGN a pu s’entretenir avec Takashi Iizuka, producteur du jeu Sonic Frontiers et membre historique de la Sonic Team. L’occasion de réagir à la déception des fans face aux premières vidéos montrant le célèbre hérisson bleu en action.

Dévoilé pour la première fois à la fin de l’année 2021, les fans attendaient désespérément de voir le gameplay de Sonic Frontiers. Deux vidéos avaient été publiées exclusivement sur IGN, présentant la conception du monde ouvert et ses combats. Néanmoins, de nombreux fans de Sonic se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur déception face à ces premières vidéos, en utilisant notamment le hashtag #DelaySonicFrontiers.

Takashi Lizuka, producteur de Sonic Frontiers, s’est entretenu avec IGN le 10 juin 2022 sur les raisons qui ont poussé l’équiper à choisir un monde ouvert, et il a préféré mettre les choses au clair : non, Sonic Frontiers ne sera pas repoussé. Pour sa 31ème année d’existence, le célèbre personnage de Naoto Oshima a bien l’intention de se lancer dans le nouveau défi de l’open-world.

Sonic Frontiers sera bien au rendez-vous

Pendant très longtemps, le hérisson bleu a été limité à deux types de formules gaming : un Sonic rétro évoluant dans des environnements 2D et un Sonic au look plus moderne, évoluant dans des niveaux en 3D. Concernant Sonic Frontiers, Takashi Iizuka et son équipe ont voulu se mettre au défi de réaliser un jeu d’action 3D avec plus de liberté, mais ce n’était pas au goût de tout le monde.

Invité à commenter cette situation pour le moins décourageante, Takashi Iizuka plaide le malentendu : « Nous avons conscience que les gens réagissent aux vidéos qu’ils ont vues. Et vu qu’ils ne comprennent pas ce nouveau gameplay, ils le comparent à d’autres jeux déjà connus […] Si les gens viennent à la Gamescom ou au Tokyo Game Show, ils pourront jouer et comprendre ce qu’est le jeu. Parce que pour l’instant, nous ne faisons que regarder des vidéos de personnes réagissant à ce qu’elles croient être le jeu. »

Bien entendu, Takashi Lizuka n’est pas non plus ravi de voir le hashtag #DelaySonicFrontiers se propager sur les réseaux sociaux, mais il assure que les démos seront largement plus encourageantes, et que certaines personnes qui ont pu essayer le jeu livrent un constat plutôt positif :

« Sonic Frontiers est actuellement en développement, nous avons fait beaucoup de tests sur le jeu en nous focalisant sur les retours de notre communauté. D’après nos résultats, les critiques ont largement diminué. Nous avons aussi reçu de nombreux commentaires positifs de la part des personnes qui ont évalué le jeu. » Avant d’ajouter : «J e me suis beaucoup amusé sur le jeu, je lui attribuerais une note de 80 ou 90 sur 100. Nous pensons donc que nous arrivons à la phase finale du jeu, et les gens vont l’adorer, nous souhaitons mettre Sonic Frontiers entre les mains des joueurs dès que possible. »

Le site Gematsu a également relayé le 13 juin 2022 de nouvelles vidéos de gameplay qui se concentrent sur l’exploration et les puzzles, ainsi que les combats.