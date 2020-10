Le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait une nouvelle version de l'application de traçage de contacts StopCovid et qu'elle sortirait le 22 octobre 2020. Aucun autre détail n'a été donné, ce qui soulève de nombreuses questions.

« Le gouvernement et le président de la République ont demandé à travailler sur une nouvelle version qui sera officiellement lancée le 22 octobre », a-t-il déclaré au cours de la matinale de FranceInfo le 12 octobre 2020. « À ce moment, je la téléchargerai », a-t-il ajouté, faisant référence au fait qu’il avait été contraint d’admettre, le 25 septembre dernier, qu’il n’utilisait pas l’application de traçage de contacts, pourtant portée par son ministre du Numérique, Cédric O.

Le Premier ministre s’est trompé à deux reprises dans le nom de l’application StopCovid, l’appelant « TéléCovid » sur le plateau de FranceInfo.

Questionné sur les différences entre la « nouvelle version » de StopCovid et l’ancienne, Jean Castex a botté en touche : « Réponse le 22 ! »

🗣️ Une nouvelle version de l'application StopCovid sera disponible le 22 octobre, annonce Jean Castex. Le Premier ministre a reconnu que l'application "n'avait pas eu les effets escomptés" pour lutter contre la pandémie. Suivez le direct 👇https://t.co/RJtz1zO9Xc pic.twitter.com/SQOBAxeYA5 — franceinfo (@franceinfo) October 12, 2020

Une nouvelle application ? Une mise à jour ?

Il est malheureusement impossible de savoir ce que le Premier ministre a vraiment voulu dire par « nouvelle version » : s’agit-il d’une simple mise à jour ou une nouvelle app ? Nous avons contacté récemment le ministère du Numérique par mail pour avoir plus de précisions, et mettrons cet article à jour en cas de retour.

Une chose est certaine, le fonctionnement même de l’application ne pourra pas être modifié par une simple mise à jour : si StopCovid reste là, il s’agira toujours d’un système centralisé qui se repose sur le protocole ROBERT, et non la solution d’Apple et Google comme la majorité des autres pays de l’Union européenne.

Depuis son lancement, StopCovid n’a jamais réussi à faire ses preuves : l’application a envoyé un nombre dérisoire de notifications (moins de 200, selon le comité de contrôle de liaison) après trois mois d’existence, et a été désinstallée au moins 700 000 fois, pour 2,4 millions de téléchargements.

