Le ministre de la Santé va prendre la parole ce jeudi 17 septembre 2020 à 17h. Il parlera notamment de la stratégie de dépistage nationale. Voici comme suivre son allocution.

Près d’une semaine après la (très courte) conférence du Premier Ministre Jean Castex, c’est au tour d’Olivier Véran de prendre la parole. Le ministre de la Santé s’exprimera le 17 septembre 2020 à 17h pour détailler le plan du gouvernement face à la pandémie de Covid-19 et la stratégie de dépistage.

Ce point presse sera désormais hebdomadaire, et permettra de faire toutes les semaines le point sur l’évolution de la pandémie.

Comment suivre l’allocution d’Olivier Véran ?

Quand ? Olivier Véran prendra la parole le 17 septembre 2020, à 17h.

Où ? Vous pourrez suivre son point presse en direct à plusieurs endroits. Les chaînes d’information en continu, telles que FranceTvInfo, LCI ou encore BFMTV, retransmettront son intervention.

Sur les réseaux sociaux, les comptes Facebook et Twitter du Gouvernement ainsi que du Ministère de la Santé permettent de suivre la prise de parole en live. Nous insèrerons le lien de ce direct ci-dessous lorsqu’il sera disponible.

Quelles annonces sont attendues ?

Cette allocution va permettre de faire le point sur plusieurs choses, notamment la stratégie de dépistage suivie par le gouvernement. Lors du point presse de sortie du Conseil des Ministre du 16 septembre, Gabriel Attal, le porte parole du gouvernement, a précisé que l’adresse du ministre de la Santé serait d’une « transparence absolue sur la réalité de la reprise épidémique, sur les chiffres sur la circulation du virus et sur les projections que nous pouvons avoir aujourd’hui, à moyen et à long terme ». « Cette conférence de presse sera l’occasion d’une présentation claire et pédagogique de la stratégie de notre pays pour mener le combat face à cette épidémie », précise-t-il.

La semaine dernière, le Premier Ministre Jean Castex avait annoncé qu’il y avait désormais 42 départements classés « rouges » en France, où la circulation du virus est donc jugée active. Le plan de prévention du gouvernement permet aux préfets de ces départements de bénéficier de pouvoirs particuliers et de prendre des décisions au niveau local. Les préfets ont désormais autorité sur « le port du masque, les rassemblements publics, les grands événements ou les horaires d’ouverture de certains commerces » dans les zones rouges, notamment en Guadeloupe, à Marseille ou encore à Bordeaux.

Olivier Véran fera surement un point sur ces départements, et sur les mesures qui y ont été prises.

