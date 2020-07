Si vous êtes journaliste et souhaitez proposer une pige à Numerama, voici quelques conseils.

Numerama est toujours preneur de nouvelles propositions d’articles et de piges. Nous recevons régulièrement des demandes de pigistes qui ne savent pas bien comment présenter leurs idées. Pour vous aiguiller, voici quelques règles qui facilitent le processus.

Quel genre de média est Numerama ?

Numerama est un site d’information en ligne qui propose de l’information de qualité et en libre accès. Le média est membre du groupe Humanoid, aussi propriétaire de Frandroid.

Notre équipe est constituée de 9 personnes, dont une à la vidéo, une dédiée au média Cyberguerre, et deux à la rédaction en chef. Notre maxime est « comprendre le présent pour anticiper l’avenir » et nous essayons de mettre l’accent sur les angles différents pour proposer de l’information précise, spécialisée mais accessible. Nous traitons de plusieurs domaines en profondeur : la tech, la société (en rapport avec le numérique), les jeux vidéo, l’astronomie, l’environnement.

Nous publions de nombreuses enquêtes dans le monde du numérique, de la tech et du jeu vidéo.

Par quel moyen proposer une pige à Numerama ?

Bien que les messages privés sur certains réseaux sociaux puissent sembler efficaces, il est grandement préférable de passer par un mail pour pitcher une idée claire et détaillée. Nous les lisons tous les jours et voyons toutes les propositions passer.

Mettre les mots « pige » ou « proposition de pige » dans l’objet du mail est recommandé.

Qui contacter à Numerama ?

L’organigramme de Numerama est simple : il y a deux personnes à la rédaction en chef, Marie Turcan et Julien Cadot, qui peuvent valider les sujets et échanger avec les pigistes. Pour faciliter encore plus la proposition d’idées d’articles, nous avons créé un alias à utiliser pour les propositions de piges : [email protected]

Si vous n’êtes pas journaliste mais avez des informations que vous souhaitez partager aux journalistes de la rédaction, nous avons également une autre adresse : [email protected]

Sous quelle forme proposer un sujet ?

Comme pour beaucoup de média, la meilleure solution est de proposer un sujet clair accompagné de quelques phrases de description. Les meilleures propositions sont celles auxquelles on peut donner un titre fort, qui résumerait l’information et permettrait de distinguer clairement l’angle choisi par le ou la journaliste. Un sujet sans angle ne sera pas retenu.

Si vous n’avez jamais collaboré avec Numerama, ajoutez quelques lignes pour vous présenter, ainsi que, si possible, un CV et un moyen de vous contacter par téléphone.

Quels sujets puis-je proposer à Numerama ?

Nous favorisons toujours les propositions de sujets qui apportent des informations inédites ; une enquête, un reportage, un point de vue jamais publié ailleurs.

Numerama n’est pas un site généraliste, notre force réside dans notre capacité à pouvoir nous focaliser sur des sujets pointus et les dérouler (une application de rencontre française qui ne respecte pas les données personnelles, des influenceurs qui font la promotion d’une boisson toxique, une fuite de données qui concerne 20 000 Français, un micro caché dans un appareil électroménager, etc).

Nous ne sommes pas un média papier, ce qui signifie que nous ne sommes pas limités par la longueur des articles, mais aussi que nous profitons de tous les outils du web pour proposer un maximum de transparence à nos lecteurs et lectrices ; des sources, des liens, des captures d’écran, des vidéos. En tant que média web, nous accordons une attention particulière aux titres des articles.

Bien que nous touchions aux sujets du numérique, certains angles sont trop éloignés de notre ligne éditoriale (« des gens s’organisent sur Twitter » est malheureusement rarement synonyme d’un article très anglé ou avec beaucoup de fond).

Quelques exemples de piges que nous avons validées récemment :

Prenez-vous beaucoup de piges ?

Numerama dispose d’une rédaction étoffée où chaque journaliste a ses spécialités dont il ou elle est experte. Nous privilégions donc le travail en interne, la formation de nos journalistes et leur donnons le temps et la liberté pour fouiller des sujets longs.

Nous n’avons pas un budget illimité pour les piges, mais étudions toutes les propositions, et validons celles qui correspondent à notre ligne éditoriale et qui apporteraient des informations pertinentes aux lecteurs et lectrices. Nous refusons également beaucoup de pitch : cela ne signifie pas qu’il faut arrêter d’en proposer, simplement que ce sujet précis ne correspondait pas à ce que nous produisons sur Numerama.

Nous travaillons avec des pigistes réguliers et non-réguliers ; nous choisissons les articles en fonction des sujets et non de la personne qui les propose.

Nous répondons à tous les mails que nous recevons, et essayons de le faire le plus rapidement possible — il se peut que, parfois, nous mettions plusieurs jours avant de répondre. Si vous n’avez pas de retour après une semaine, une relance polie est tout à fait appréciée.

Quel est le mode de rémunération de Numerama ?

Les articles sont payées en format « pige » par défaut, ou à la convenance du ou de la pigiste. Le tarif varie en fonction de l’ampleur du sujet et du travail d’investigation demandé.

Où lire et regarder Numerama

Tout est expliqué par ici !