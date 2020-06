Emmanuel Macron s'adressera aux Françaises et aux Français ce 14 juin dans une allocution depuis l'Élysée. Elle sera retransmise en direct.

Retrouvez toutes les mesures prises pour le 15 juin et les semaines à venir ainsi que la feuille de route envisagée pour la France par le président de la République dans cet article.

Pour annoncer les mesures du déconfinement, les ministres ont pris tour à tour la parole. Un peu plus d’un mois après le 11 mai, début de la première phase, c’est au tour du président de la République de s’exprimer. Alors que la phase trois doit commencer le 22 juin, Françaises et Français attendent d’en savoir un peu plus sur les normes sanitaires qui seront mises en place dans cette période cruciale pour la reprise de nombreux secteurs.

Pour clarifier l’avenir immédiat et lointain des Françaises et des Français, Emmanuel Macron, s’est adressé aux citoyens depuis l’Élysée. Pour revoir ce discours mêlant des mesures immédiates et la philosophie de l’après-déconfinement, il vous suffit de vous rendre sur YouTube à cette adresse ou d’utiliser le lecteur ci-dessous. Le début de cette « Adresse aux Français » avait lieu le 14 juin 2020 à 20h et l’allocution a duré une vingtaine de minutes.

Article original

Que peut-on attendre de cette allocution ?

Du côté de la science, il semblerait étrange qu’Emmanuel Macron fasse des annonces — elles sont traditionnellement réservées au ministre de la Santé, Olivier Véran. L’évolution des nouveaux cas de covid-19 relevés en France n’étant pas préoccupante et le nombre de décès étant toujours bas on imagine mal également une annonce de reconfinement à l’orée de la période estivale.

En revanche, plusieurs questions ont été discutées en conseil de Défense ce vendredi 12 juin, et ce serait logique que le président de la République les annonce. Comme nous l’avons évoqué, elles peuvent concerner le tourisme et la restauration, mais aussi le retour à une scolarisation complète ou la levée de la limite des 10 personnes dans un même lieu, comme le note Le Figaro.