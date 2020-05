Le Premier ministre présente ce 7 mai à 16 heures une grande partie des mesures concernant le début du déconfinement en France. Voici comment suivre son allocution en ligne, en direct.

C’est une allocution très attendue par les Françaises et les Français : ce 7 mai 2020 à 16 heures, le Premier ministre doit présenter, au cours d’une conférence de presse, une grande partie des mesures qui permettront d’entamer le début du déconfinement dans l’hexagone.

Le discours officiel politique est d’ores et déjà très mesuré : le 11 mai ne signera pas le « retour à la normale » mais une « étape », peut-on lire sur le visuel mis en avant par le Premier ministre.

Où est quand suivre les déclarations d’Édouard Philippe en direct ?

Quand ? Le 7 mai à partir de 16 heures

Le 7 mai à partir de 16 heures Où ? Comme pour les allocutions les plus importantes, elles seront retransmises en direct par de nombreuses chaînes d’information, que vous pouvez suivre sur votre téléviseur, mais aussi en ligne sur leur site internet en direct, que ce soient sur TF1/LCI ou FranceTVInfo.

D’ordinaire, les conférences de presse exceptionnelles sont également retransmises en direct sur la chaîne YouTube de l’Élysée et sur son compte Twitter officiel : nous mettrons le lien ci-dessous, si celui-ci est disponible à l’heure indiquée.

Qu’attend-on comme annonces sur le déconfinement ?

De nombreux ministres doivent être présents, comme l’a confirmé Édouard Philippe dans une publication Facebook : Elisabeth Borne (Écologie et Transport), Olivier Véran (Santé), Bruno Le Maire (Économie et Finance), Muriel Pénicaud (Travail), Jean-Michel Blanquer (Éducation) et Christophe Castaner (Intérieur).

L’unes des principales questions du déconfinement concernera la fameuse carte des départements français, dans lesquels les conditions de circulation de la population (« élevée » ou « limitée ») varieront en fonction de si la zone a été classée « rouge » ou « verte ». Le 28 avril, Édouard Philippe détaillait trois critères sur lesquels cette colorimétrie, à ce jour peu précise, s’appuie :

Si les cas de contamination sur 7 jours restent élevés ;

Si les capacités régionales en réanimation restent tendues ;

Si le système local de tests et de détection des chaînes n’est pas prêt ;

Dans ces cas, « le déconfinement doit prendre une forme plus stricte ».

Il n’y aura plus de zone classée « orange » sur la carte à partir de ce 7 mai.