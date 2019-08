Donald Trump a publié sur son compte Twitter des messages dans lesquels il s'en prend au CEO de Google, Sundar Pichai. Ses accusations sont pour le moins bancales.

C’est une petite déclaration de guerre qu’a publié Donald Trump sur son compte Twitter ce mardi 6 août. Habitué aux dérapages, il s’en est pris cette fois à Sundar Pichai, le CEO de Google. Il l’accuse d’être hypocrite en disant qu’il le soutient en privé. Selon lui, Google aurait tout fait pour avantager sa concurrente lors des élections présidentielles de 2016.

« Sundar Pichai de Google était dans le bureau ovale à dire à quel point il m’aimait bien et que le gouvernement faisait un bon travail », commence innocemment le président des États-Unis. Il énumère ensuite une série d’actions que Google aurait fait et qui rendraient les déclarations du CEO hypocrites.

@sundarpichai of Google was in the Oval Office working very hard to explain how much he liked me, what a great job the Administration is doing, that Google was not involved with China’s military, that they didn’t help Crooked Hillary over me in the 2016 Election, and that they…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019