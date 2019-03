La Commission européenne devrait prononcer une troisième amende contre Google. Elle pourrait atteindre 12 milliards d'euros. Un record.

Cette semaine risque de se terminer plus mal qu’elle n’a débuté pour Google. D’après trois sources du Financial Times, la Commission européenne infligera d’ici le 22 mars une sanction à l’encontre de la firme de Mountain View. L’amende pourrait peut-être atteindre des records : son montant exact sera révélé par Margrethe Vestager, la commissaire en charge de la concurrence.

Si Google est effectivement jugé fautif, ce sera la troisième fois en l’espace de trois ans que Bruxelles punit le groupe américain.

En 2017, l’exécutif européen a prononcé une amende de plus de 2,4 milliards d’euros contre le géant du web, au motif qu’il a des pratiques déloyales sur le secteur de la recherche en ligne. Il lui est reproché de favoriser son propre service de comparaison de prix — Google Shopping — au détriment de la concurrence. L’entreprise a déposé un recours pour contester ces allégations.

L’année suivante, Bruxelles a monté d’un cran dans l’échelle des sanctions en exigeant cette fois le paiement d’une amende de plus de 4,3 milliards d’euros. Là encore, un recours a été déposé par la société. Dans ce dossier, il est reproché à Google d’avoir des pratiques illicites dans l’écosystème Android, afin de renforcer sa position dominante, notamment dans le domaine de la recherche web.

Pour 2019, c’est AdSense qui devrait en prendre pour son grade. La Commission européenne cherche à déterminer si Google a imposé des restrictions sur la capacité des sites web tiers à afficher des publicités contextuelles émanant de concurrents de la firme de Mountain View. À l’été 2016, la Commission a conclu à titre préliminaire que Google a abusé de sa position dominante.

La Commission européenne a le pouvoir de ponctionner jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires d’Alphabet, la maison-mère de Google. Celui-ci s’étant élevé à un peu plus de 136 milliards de dollars en 2018, l’amende de Bruxelles peut atteindre potentiellement les 13,6 milliards de dollars — soit environ 12 milliards d’euros. Ce serait la sanction financière la plus forte jamais imposée par la Commission à une société.

Rien ne dit évidemment que ce seuil sera atteint, puisqu’il s’agit d’un plafond. L’on s’attend plutôt à ce que Margrethe Vestager révèle un montant intermédiaire. En outre, les deux précédents cas en sont l’illustration, Google utilisera certainement tous les recours juridiques à sa disposition pour tenter de diminuer ou d’annuler cette peine. Cela prendra des années.

I told you so ! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long !

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018