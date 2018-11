Des salariés d'Amazon espagnols, allemands, britanniques et italiens ont lancé une grève pour le Black Friday. Ils réclament la mise en place d'une convention collective et une amélioration de leurs conditions de travail.

Des employés d’Amazon de plusieurs pays européens ont déclenché des grèves, à l’occasion du Black Friday, ce vendredi 23 novembre 2018. Cette journée clé pour l’e-commerçant est l’occasion pour les salariés de réclamer des meilleures conditions de travail.

These amazon workers from around the globe have come together with one message for Jeff Bezos. We are not robots, treat us with dignity and respect.

#AmazonWeAreNotRobots pic.twitter.com/YBdaLjIHKT

— GMB UNION (@GMB_union) November 22, 2018