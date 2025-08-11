Lecture Zen Résumer l'article

Le site Wplace permet de jouer à l’équivalent du r/place de Reddit, mais sur une carte du monde entier. La « guerre des pixels » a déjà démarré avec des millions de pixels coloriés pour former de petites (ou grandes) œuvres.

Une carte de la Terre avec ses littoraux, ses rues et ses frontières. Des centaines de millions de pixels à colorier : c’est le retour de la Pixel War, mais par sur Reddit. Le site Wplace a été lancé le 21 juillet 2025 et les internautes qui créent des œuvres pixel par pixel sont de plus en plus nombreux, notamment depuis le 8 août lorsque l’initiative a commencé à être médiatisée.

Le r/place de Reddit est de retour, sur la planète entière

Vous vous souvenez de la Pixel War sur Reddit ? Il y a eu l’édition 2022, puis l’édition 2023. Depuis, plus rien : en France, le Z Event a bien un événement similaire, mais c’est tout. C’est dans ce contexte que Wplace est arrivé cet été, avec une toile immense : un planisphère avec toute la Terre à colorier. La promesse : « peignez le monde ».

Diffile de reconnaître New York derrière tous ces pixels coloriés. // Source : Capture Numerama

Plus de 4 000 milliards de pixels sont disponibles et prêts à être coloriés. La plupart sont des océans et permettent aux joueurs de créer des œuvres immenses, bien plus grandes que cela n’était possible dans le r/place de Reddit. Le succès sera sans doute moins grand que celui de l’événement de Reddit, ce qui devrait laisser les joueurs plus tranquilles de créer leurs œuvres.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Chaque joueur peut « poser » (changer la couleur) un pixel toutes les 30 secondes, en choisissant parmi une palette de couleurs. C’est bien plus rapide que les 5 minutes de délai du r/place de Reddit. On peut cumuler les « charges », à savoir le nombre de pixels que l’on peut poser. Ainsi, chaque joueur qui patiente suffisamment peut poser jusqu’à 62 pixels. De quoi préparer de gros raids pour créer ou détruire un dessin très rapidement, surtout si plusieurs joueurs s’allient.

Comment poser des pixels sur Wplace. // Source : Capture Numerama

Le jeu est totalement pensé pour Twitch, puisqu’on peut se connecter au site depuis la plateforme. Sur Twitch, les streamers vont pouvoir mobiliser leurs communautés pour créer et protéger des dessins faits de pixels. On en voit déjà organiser des lives autour du jeu. Il y a aussi déjà beaucoup de créations sur le jeu : dans les plus grandes villes évidemment, mais également dans des coins les plus reculés. Parmi elles, beaucoup font référence aux deux précédentes éditions du r/place, avec des joueurs remplis de nostalgie. Un bouton sur le jeu permet d’être transporté à un endroit au hasard sur la carte pour découvrir plein de peintures.

Wplace est un jeu infini

Contrairement au r/place, Wplace a une dimension payante avec des microtransactions. Il y existe une monnaie virtuelle, les droplets. On en gagne un par pixel colorié et 500 par niveau gagné. Pour en avoir plus, il faut dépenser de l’argent, par exemple 5 dollars pour 25 000 droplets. Ils permettent d’acheter de nouvelles couleurs à débloquer.

La monnaie virtuelle de Wplace. // Source : Capture Numerama

Pour gagner des niveaux, il faut colorier des pixels. Et plus on gagne de niveaux, plus le nombre maximal de pixels qu’on peut poser augmente. Les joueurs les plus actifs peuvent poser jusqu’à plusieurs milliers de pixels d’un seul coup. Il existe aussi un système d’alliances pour dessiner à plusieurs. Autant d’éléments qui font de Wplace un jeu qui va sans doute rester actif plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour le moment, on ignore si, comme sur Reddit, cette gigantesque fresque sera figée un jour.

Les pays les plus coloriés sur Wplace. // Source : Capture Numerama

Certains joueurs sont déjà très motivés : les plus actifs ont plus de 100 000 pixels coloriés sur la carte. Quant aux plus grosses alliances, elles ont posé plusieurs millions de pixels, en cumulant ceux posés par leurs joueurs. Certains pays sont déjà très coloriés : la France est top 11 avec plus de 8 millions de pixels « posés » sur le territoire. Le Brésil est premier de loin et c’est normal : le jeu a été développé par des Brésiliens.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama