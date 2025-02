Lecture Zen Résumer l'article

« imho » par ci, « imho » par là… C’est bien gentil, mais qu’est-ce que ça signifie ce mot ? Vous l’avez probablement croisé sur les réseaux sociaux ou dans des forums sans savoir ce que ça voulait dire ? Ça tombe bien : nous sommes là pour vous l’expliquer.

Sur X, TikTok ou Instagram, vous voyez peut-être passer « imho » ou « imo » dans les publications ou les commentaires qui y répondent. Au fait, qu’est-ce que cette expression veut dire ?

La signification de « imho » ?

« Imho » est l’acronyme de « In My Humble Opinion », qui signifie littéralement en français « à mon humble avis ». On considère aussi qu’imho signifie « In My Honest Opinion », pour « mon honnête avis ». « Humble » ou « Honest », les deux adjectifs fonctionnent concomitamment, bien qu’ils n’aient pas exactement la même signification. Mais si vous souhaitez exprimer votre franchise, vous pouvez utiliser l’expression « TBH ».

L’expression est utilisée pour exprimer une opinion, un avis qu’on considère franc, honnête. La confusion entre les deux possibilités d’adjectifs font d’imho plus qu’une expression, un mot, qu’on peut ajouter en début ou en fin de phrase : c’est un marqueur de discours.

D’où vient cette expression ?

Si cette expression est principalement utilisée sur Internet, c’est qu’elle fait partie du langage SMS : elle permet de raccourcir une expression de plusieurs mots en quelques lettres.

L’expression imho est l’une des plus anciennes qui existe sur Internet : on en trouve des trames dans les années 80, sur les premiers forums en ligne et salles virtuelles de discussion. The Atlantic rapporte même une liste d’abréviations pour les emails établie en 1986 par PC Magazine, dans laquelle se trouve imho. Ses premières traces remontent en 1984 et indiquent plutôt que le « h » signifie « humble ». Il y a également des traces de l’expression dans des mails datant des années 90.

Une liste d’acronymes sur Internet partagée par email en 1991 // Source : Textfiles

En vérité, les anglophones ne sont pas d’accord eux-mêmes, comme l’écrivait The Atlantic en 2018. Un sondage avait été réalisé par BuzzFeed et personne n’avait trouvé de compromis, bien que « humble » ait fini en tête. Tout porte à croire que la signification « honnête » est le résultat d’une erreur de communication de la part de ceux qui ne connaissaient pas le sens original d’imho.

Depuis, les expressions imho et imo ne sont plus seulement utilisées dans des emails, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Twitter a longuement facilité son usage, à cause de la limitation du nombre de caractères.

Comment sont utilisés « imho » et « imo » ?

On utilise imho et imo pour exprimer son opinion personnelle, en gardant une touche d’humilité. L’avantage par rapport à d’autres expressions similaires, c’est qu’elles permettent d’adoucir sa critique ou son point de vue. L’adjectif « humble » permet d’afficher son ouverture au dialogue et à la participation à une discussion.

Les termes imho et imo s’utilisent donc un peu partout dans une phrase, mais le plus souvent au début ou à la fin d’une proposition.

Un exemple d’utilisation de « imo » sur X // Source : Numerama

Il existe même des variantes de ces deux expressions :

Imnsho : « In My Not So Humble Opinion », pour « à mon avis pas si humble », pour être sarcastique ;

Jmho : « Juste My Humble Opinion », pour « juste mon humble avis » ;

Imco : « In My Considered Opinion », pour « à mon avis réfléchi » ;

Amha : « À Mon Humble Avis », c’est la version francophone d’imho ;

Ama : « À Mon Avis », c’est la version francophone d’imo.

