Lecture Zen Résumer l'article

Le ministère de la Justice a suspendu le programme « numérique en détention » ce 8 mars. Il a permis à des prisonniers d’utiliser une tablette tactile sans restrictions. Un programme qui coûtait 125 millions d’euros.

C’est la polémique du week-end : des détenus ont pu regarder des films et jouer à des jeux vidéo avec des tablettes Samsung. Sauf que ce n’était pas du tout l’usage qui était prévu à la base. Tant et si bien que comme le révèle Le Figaro, le ministre de la Justice Gérarld Darmanin a demandé à l’administration pénitentiaire un moratoire et un audit là-dessus. Ce qui fait que les fonds restants du programme sont gelés. Mais à quoi servent ces tablettes ?

Des tablettes dans les cellules de prison pour les détenus

Initié par Nicole Belloubet en 2018 alors qu’elle était Garde des Sceaux, le programme « Numérique en détention » prévoyait d’installer des tablettes Samsung dans les prisons, une par cellule. Fixées au mur dans des « sarcophages inviolables » et reliée au réseau de la prison par des câbles Ethernet, elles aident les détenus et alléger la charge de travail du personnel pénitentiaire. Le Figaro donne quelques exemples : « rédaction du courrier, gestion de leur planning de parloir », cantine, actualités de la prison, etc.

Par exemple, les détenus peuvent consulter le montant de leur compte automatiquement, sans devoir demander à un agent pénitentiaire et même passer commande, pour la cantine par exemple. Et s’il faut saisir l’administration, pas besoin d’utiliser des bons papiers qui peuvent se perdre.

Une prison près de Bézier. Image d’illustration. // Source : Jeroen Komen

Quant au réseau, impossible en théorie d’accéder à Internet : les tablettes sont uniquement reliées à un réseau sécurisé, interne. Jusqu’à maintenant, c’étaient 22 740 détenus qui peuvent les utiliser. À terme, il prévoyait d’équiper plus de 70 000 d’entre eux et aider plus de 28 000 travailleurs de l’administration. Le tout dans un programme évalué à 125 millions d’euros, dont 60 millions ont déjà été dépensés. Si le programme a été annoncé en 2018, sa généralisation n’avait débuté qu’en 2024, comme le faisait remarquer l’Observatoire Internationale des Prisons.

Un usage détourné de ces tablettes : films, jeux vidéo, messages

Le problème, c’est que certains des prisonniers ont réussi à décrocher ces tablettes de leur « sarcophage », et à se connecter à un réseau Internet. Auprès du Figaro toujours, un détenu explique qu’il fallait réinitialiser la tablette, ce qu’on peut faire en appuyant sur le bouton d’alimentation et le bouton de volume pendant plusieurs secondes. Une manipulation assez connue et qui surtout ne demande aucune compétence technique.

@rotation_59 C’est pas de notre faute si on a appris à se débrouiller 🤷🏽‍♂️#prison ♬ PERFORMANTE – Dinos & Werenoi Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Il suffit ensuite d’avoir un téléphone portable avec un forfait mobile pour créer un partage de connexion depuis le téléphone vers la tablette. Sauf qu’en théorie, les cartes SIM et les téléphones portables sont interdits dans les prisons : 20% des détenus en disposeraient. Ainsi, le problème de sécurité ne date pas des tablettes, mais d’avant.

Ce que nous apprennent ces vidéos sur les tablettes dans les prisons

Si l’on sait tout ça, c’est parce que des détenus se sont vantés sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, d’avoir pu détourner ces appareils. Du côté du ministère de la Justice, aucun signalement n’a été remonté concernant des détériorations ou des détournements. Pour l’instant, seul « rotation_59 » sur TikTok a publié des vidéos par rapport à ces tablettes détournées ; CheckNews dit avoir identifié une seconde vidéo montrant cela. Cet utilisateur « vend » d’ailleurs la méthode pour débloquer ces tablettes Samsung contre cinquante euros, le tout en quinze minutes. Ce détenu dit avoir vendu cette méthode à une soixantaine de co-détenus.

@rotation_59 Technique tablette prison en privé #prison ♬ son original – histoire2vie Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Grâce aux nombreuses vidéos publiées par cet utilisateur, on se rend compte que le sarcophage peut être détaché du mur et que le câble peut être retiré. Dans ce sarcophage, au dos de la tablette, est fixé un petit hub USB-C, auquel est relié un câble Ethernet ainsi qu’un câble d’alimentation. Quant au modèle, il s’agirait d’une Samsung Galaxy Tab A8, tablette d’entrée de gamme sortie en 2021 sortie à partir de 249 euros en France.

125 millions d’euros dépensés dans un détournement massif des tablettes ?

Au regard du coût de ces équipements et du manque de sécurité dans les prisons, cette erreur fait polémiquer, y compris autour de l’usage de fonds publics. D’autant plus à une heure où l’administration pénitentiaire manque de moyens, où les prisons sont surpeuplées et où beaucoup sont insalubres. Par ailleurs, le syndicat FO Justice Grand Est a indiqué à Libération avoir « alerté sur les risques de détournement et les failles de sécurité ». Néanmoins, les tablettes n’ont pas coûté plusieurs milliers d’euros à l’unité : les 25 000 unités déployées ne représentent pas la totalité du programme Numérique et détention. Cela comprend aussi toutes les étapes de dématérialisation du fonctionnement des cellules, comme le fait remarquer CheckNews.

La Samsung Galaxy Tab A8 qu’on trouve dans certaines cellules de prison // Source : Samsung

Il y en aurait eu quelques unes, mais pas énormément. La raison : « trois quarts des tablettes installées ne fonctionnaient pas correctement ». De plus, dans les commentaires de ces vidéos TikTok, des utilisateurs indiquent qu’un mot de passe est nécessaire pour finaliser la réinitialisation. Ainsi, difficile de s’accorder sur un détournement massif de ces tablettes dans les prisons. A fortiori, les surveillants peuvent rapidement constater si un sarcophage a été retiré.

Les syndicats du personnel pénitentiaire espèrent donc que le programme sera maintenu : les fonctionnalités de ce système permettent d’alléger leur charge de travail tout en participant à une réinsertion des détenus.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama