Et si, pour prouver que vous n’êtes pas un robot, vous jouiez à DOOM ? C’est l’idée d’un développeur qui a créé un Captcha qui demande de tuer des monstres pour se connecter à un service.

Résoudre un Captcha est souvent pénible. Associer des images, finir un puzzle ou rentrer des chiffres et des lettres, rien de très original, mais pas toujours si facile que ça. Et si vous jouiez à un jeu vidéo à place, comme Doom ? Après tout, le plus célèbre des FPS fonctionne sur n’importe quoi. La preuve : le jeu vidéo iconique est devenu un Captcha, auquel on peut « jouer » à cette adresse.

Un Captcha qui vous fait jouer à Doom

L’idée vient de Guillermo Rauch, le PDG de Vercel, une agence qui produit des sites web. Il a souhaité proposer une nouvelle manière de compléter un Captcha. L’idée, c’est de jouer à un niveau de Doom en tuant trois monstres, tout en évitant de se faire tuer. Le tout en mode Nightmare, la plus difficile du jeu. Ce n’est pas la première fois qu’on voit un Captcha avec Doom : PCGamer parlait d’un autre système similaire il y a quelques années.

Un Captcha avec « Doom »

Le développeur a réussi à adapter Doom en WebAssembly, grâce à l’outil Emscripten. C’est ce qui permet de passer du langage C (sur lequel le jeu originel fonctionne) au JavaScript (utilisé très largement sur le web et pour les Captcha). En plus de ça, il est même possible d’y jouer sur téléphone. En quelques jours, ce sont plus de 344 000 parties qui ont été jouées, plus de 280 000 monstres tués et plus de 60 000 victoires, selon Guillermo Rauch. Soit un pourcentage de victoire de 17,5 % : ce n’est pas beaucoup.

Ce n’est pas si facile que ça

Nous avons essayé le « jeu » à la rédaction, et nous reconnaissons qu’il n’est pas si facile que ça. Dès le début du niveau, on se fait tirer dessus et plusieurs montres veulent notre mort. D’autant plus que le message lorsqu’on gagne est décevant : « Captcha résolu ! Réessayez », sur un fond blanc.

Une démonstration de ce Captcha avec « Doom » // Source : Guillermo Rauch sur X

Comme le fait remarquer TechCrunch, sur les forums de Hacker News, beaucoup de développeurs se plaignent de la difficulté. Et si c’était ça, le mérite de ce captcha ? Être tellement difficile qu’il faut vraiment ne pas être un robot pour le compléter ? Peut-être que dans quelque temps, un développeur têtu créera un bot qui jouera tout seul à ce niveau de Doom pour valider le Captcha.

